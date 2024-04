El Papa nombra obispo auxiliar de Madrid al sacerdote extremeño Vicente Martín

El extremeño Vicente Martín ha sido nombrado este martes como nuevo obispo auxiliar de Madrid, ante lo que ha dado las gracias a Dios por conducir su vida: "Me ha ido llevando donde él ha querido".

"En estos momentos me siento frágil, consciente de mis limitaciones humanas, pero al mismo tiempo sostenido por la misericordia de Dios y eso es lo que me da fuerza y me da consuelo", ha señalado Martín.

Cabe recordar que el Papa Francisco ha nombrado obispos auxiliares de Madrid a los sacerdotes Vicente Martín Muñoz y José Antonio Álvarez Sánchez, según ha comunicado la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

"Llevamos la 'L' a la espalda, nos toca aprender a ser obispos", ha señalado este martes en rueda de prensa Álvarez Sánchez, quien ha dado gracias a Dios y a la Diócesis de Madrid por su nueva misión y el nuevo servicio.

El nuevo obispo auxiliar de Madrid se ha mostrado "un poco sorprendido, aturdido" ante su nombramiento. "Sobre todo uno se siente indigno de esta misión porque al final es un don que supera nuestras capacidades", ha subrayado.

Cáritas ha agradecido al Papa Francisco el nombramiento del extremeño Vicente Martín Muñoz, actual delegado episcopal de Cáritas Española, como obispo auxiliar de Madrid y ha resaltado que se trata de la primera vez en la historia de Cáritas que un delegado episcopal es nombrado obispo.

Vicente Martín acompaña humana y espiritualmente a los miembros de Cáritas Española en la misión caritativa de la Iglesia desde octubre de 2018, según ha informado la organización, que destaca que es la primera vez en su historia que su delegado episcopal es nombrado obispo.