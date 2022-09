El nuevo Palacio de Justicia de Badajoz y dos juzgados en Cáceres y Plasencia retos para el 2023

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, manifestaba ayer durante el acto de apertura del Año Judicial 2022-2023, que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político, al tiempo que ha pedido más recursos materiales para que la respuesta de los órganos judiciales sea mejor y en menor tiempo.

Tena califica de retos la puesta en marcha del nuevo palacio de Justicia de Badajoz en 2023, así como la creación del Juzgado de lo Penal 2 de Plasencia y Primera Instancia e Instrucción 8 de Cáceres, además de avanzar en la accesibilidad sensorial y cognitiva en la actividad del tribunal.

INFORME FISCAL

Por su parte El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha reivindicado este lunes un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner a las víctimas en el centro del proceso penal, y ha defendido que las víctimas de determinados delitos, como los sexuales, no estén obligadas a declarar en juicio oral para no tener que revivir de nuevo los hechos. Montero ha defendido que "el proceso no debe ser un corsé, no es un fin en sí mismo ni debe constituir una carga ni un camino tortuoso". A su juicio, debe "transformarse en un instrumento al servicio de las víctimas", es el proceso "el que debe adaptarse a las víctimas y no al revés".

En esta línea, ha considerado "esencial" un cambio legislativo que permita que las víctimas, en determinados delitos, "no estén obligadas a declarar en el juicio oral", y ha incidido en que "el concepto de víctima vulnerable ha de ser interpretado con generosidad a los efectos de la preconstitución de la prueba testifical".

En su discurso, el fiscal superior ha instado a evitar a toda costa las conformidades motivadas por "el trauma de no revivir unos determinados hechos" y la reproducción de vivencias dolorosas. Hay que permitir "que la víctima comience cuanto antes su recuperación física y mental", tener empatía y enviar un mensaje de confianza en la administración de Justicia, ha señalado el máximo representante del Ministerio Público en Extremadura.

Montero Juanes, que tomó posesión de su cargo el 31 mayo de 2021, ha destacado que esta es la primera memoria que redacta como fiscal superior, y ha enfatizado que esto le ha servido para "hacer algunas reflexiones acerca de los retos en el presente y en un futuro inmediato". En cuanto a la evolución de la criminalidad, ha señalado que el 2021 recuperó la normalidad "hasta en materia delictual", apreciándose un aumento en prácticamente todos los tipos delictivos. Así, destacó que las diligencias previas aumentaron un 14,4%, hasta 32.700, y las urgentes casi un 25%, llegando a las 2.957.