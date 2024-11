Gallardo y el PSOE aseguran que se ha actuado de forma legal en el caso Azagra, PP y Vox piden explicaciones y dimisiones

GALLARDO

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha reiterado su "total disposición" para "declarar" y "colaborar" en el esclarecimiento de los hechos del caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, "desde la seguridad que todo lo que se ha hecho desde la institución se ha realizado conforme a ley y con total transparencia".

Tras mostrar desde la Diputación de Badajoz "absoluto respeto por el trabajo de la justicia", apunta que la institución provincial "en todo momento" mantiene una "actitud de cooperación absoluta con la justicia", y está prestando "todo el apoyo necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados".

Así, entiende que es "fundamental" para la Diputación de Badajoz que se preserve "la integridad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos"; y reitera la "disposición a colaborar en todo momento con las autoridades competentes", al tiempo que agradece "el respeto y la comprensión de la ciudadanía" durante el desarrollo de esta investigación.

De este modo se ha pronunciado en nota de prensa remitida por la Diputación de Badajoz, después de que la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha llamado a declarar como investigados al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas, y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero.

PSOE

El PSOE de Extremadura pide "respeto" a los procesos judiciales abiertos en el ámbito de la Diputación de Badajoz y, en el caso concreto, en lo referido al proceso administrativo de contratación laboral en el seno de dicha institución.

En ese sentido, celebra la "plena colaboración" de la Diputación de Badajoz con la justicia, y se muestra "confiado" en que, "cuanto antes, se esclarezca el caso en cuestión y se demuestre que todo se ha hecho en función de la legalidad vigente".

En nota de prensa, el PSOE extremeño expresa también su "absoluto rechazo" a la "utilización partidista" de un proceso judicial "en curso", y añade que esta "estrategia" demuestra a su juicio "una clara intención del PP de emponzoñar el debate político en la región, con afirmaciones que carecen de rigor y responsabilidad".

Este tipo de actitud del PP "no sólo deteriora el debate democrático, sino que también busca minar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones", añade el PSOE, que subraya que este momento es "importante" no realizar "juicios de valor", ni emitir "sentencias mediáticas paralelas" como --indica-- ya ha realizado el PP, "por respeto al procedimiento judicial y para no invadir el derecho a la defensa de todas las partes".

PP

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que tras la "imputación" del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por el caso del hermano de Pedro Sánchez, "es el momento" de que el también secretario general del PSOE regional "dé un paso adelante" y ofrezca "explicaciones" a todos los extremeños porque "hasta el día de hoy no ha dado la cara en ningún momento por este caso".

"El secretario general del PSOE de Extremadura está imputado y eso quiere decir que va a tener que declarar delante de un juez por el caso del hermano de Pedro Sánchez", ha espetado el 'popular', quien ha añadido que "ha habido muchos casos de corrupción en el partido socialista, pero es la primera vez que el secretario general del PSOE de Extremadura está imputado por la justicia".

Por ello, en declaraciones a los medios esta tarde en Mérida, Sánchez Juliá se ha preguntado "hasta donde está dispuesto a llegar el señor Gallardo por emponzoñar la política sin dar ni una sola explicación".

Así, ha apuntado que el PP cree que en el PSOE deben hacer una "reflexión" de qué está pasando porque "esta imputación llega el mismo día que Aldama vuelve a hacer unas gravísimas acusaciones, y llega en la misma semana del caso Lobato y en una época que todo lo que rodea al PSOE es corrupción", señala el nota de prensa el PP.

VOX

El Grupo Parlamentario Vox Extremadura reclama la dimisión "de manera inmediata y en todos sus cargos" del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y conocido como Azagra, porque "un imputado no puede presidir ni la Diputación de Badajoz ni el PSOE" en la región.

Ha recordado que ambos han sido llamados a declarar como "investigados" por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en el marco de una causa que "indaga" en presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "se centra" en la creación de un puesto "específico" para David Sánchez dentro de un programa cultural denominado 'Ópera Joven', financiado con fondos públicos.

Según los informes, este puesto "habría sido diseñado ad hoc, lo que genera sospechas de irregularidades administrativas con posibles perjuicios económicos para la Hacienda Pública", apunta en nota de prensa Vox Extremadura.