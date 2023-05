Feijóo pide en Cáceres el voto para acabar con el "Sanchismo", María Guardiola reivindica su figura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este martes a votar al PP sin buscar "atajos" para poder "pasar página del sanchismo" que, según ha dicho, "está muy nervioso y se le nota". Tras acusar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber hecho de la "mentira" una "necesidad", ha avisado que cuando hay un Gobierno que "miente", "automáticamente pierde la legitimidad para ser el Gobierno de todos".

Así se ha pronunciado en un mitin en Cáceres junto a la candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Rafael Mateos en el polideportivo municipal Juan Serrano Macayo ante más de mil personas, según fuentes de la formación.

Feijóo ha contrapuesto el modelo del Gobierno de Sánchez, que "fomenta la división" entre los españoles, los partidos y las administraciones con el modelo del PP, basado en la "cooperación", "la unión" y "la palabra". "Mi modelo es superar el enfrentamiento, superar la política de bloques y trabajar juntos en esta gran nación que se llama España", ha proclamado, cosechando un aplauso de los asistentes.

El jefe de la oposición ha afirmado que Sánchez "necesita la mentira porque necesita que los españoles olviden los incumplimientos, su sometimiento a las minorías radicales, las "chapuzas legislativas", "los escándalos que ha tapado con otros", y el daño ocasionado a la economía y a las instituciones.

Mientras, la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido el voto para su partido en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo 28 de mayo para pasar "del inconformismo a la ilusión", y "de la inacción al progreso" porque "es posible una nueva forma de hacer política" con "esperanza e ilusión".

"El cambio es posible y juntos vamos a transformar Extremadura", ha manifestado la candidata 'popular' en un acto ante más de 1.000 personas en el pabellón municipal Serrano Macayo de Cáceres donde ha estado arropada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos.

Guardiola ha dicho que "la meta está cerca" y nota el "empuje" de los extremeños que están ilusionados con la posibilidad de compartir un proyecto nuevo. "Nos queda cruzar esa línea con los brazos en alto porque vamos a ganar las elecciones en Cáceres y en Extremadura y Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente de España", ha indicado Guardiola, que ha criticado al Gobierno de Sánchez por pactar con Bildu y con los independentistas.

"Aquí Vara dice que el tren es culpa de Aznar y el paro es culpa de Monago pero venimos de una mayoría absoluta y lleva años mandando, pero para Vara la culpa siempre fue del cha cha cha", ha ironizado, al tiempo que ha lamentado que al candidato a la reelección como presidente de la Junta de Extremadura "nunca le salpican los problemas" y le pide a los extremeños "una oportunidad como si fuera un novillero que va a debutar".

REIVINDICACIÓN

En relación a que ni Fernández Vara ni Santiago Abascal dicen su nombre en sus actos políticos les ha invitado a que si no quieren llamarla María Guardiola, que la llamen "la extremeña". "Me están haciendo 'ghosting' mucho peor que un exnovio, y Vara ni siquiera me mira y no contesta a mis preguntas", ha dicho.

Guardiola cree que no dicen su nombre porque "jamás me han tomado en serio" y "no podían imaginar que una mujer pequeñita como yo pudiera hacerle sombra". "No imaginaban que yo pudiera suponer una amenaza para ellos, pero qué lástima porque se han confiado y la inombrable para ellos va a ser la primera mujer presidenta de Extremadura", ha sentenciado.