El PP extremeño no realizará su congreso regional hasta que no se recupera la calma del partido a nivel nacional

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, anunciaba ayer lunes su decisión de no convocar el Congreso Regional del PP extremeño hasta que el partido no recupere la calma a nivel nacional ya que el momento es muy duro y complicado y no quieren contribuir a generar más malestar. También reconoció que no ha decidido aún si optará o no a la reelección del partido en la región.

Por otra parte aseguraba que a él no le gusta el "grito" y el "insulto" de las concentraciones de simpatizantes del partido como las de los últimos días frente a la sede de Génova, y ha defendido en alusión a la situación nacional de su formación que "hay que intentar siempre agotar las vías del diálogo".