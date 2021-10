Extremadura no se plantea retirar la obligatoriedad de uso de mascarillas en los patios de los centros escolares

Respecto al anuncio de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de retirar la obligatoriedad de las Mascarillas, en los patios de los recreos de los centros escolares de la Comunidad madrileña, el consejero extremeño, José María Vergeles, asevera que Extremadura no se lo plantea, porque la legalidad, ahora mismo, no lo permite. El uso de mascarilla, recuerda, está regulado por legislación, y cada comunidad de motu propio no puede saltarse la misma

En este sentido, subraya que es en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde debe debatirse científicamente la idoneidad o no de esta retirada de la obligatoriedad de mascarillas, y aquí adoptar una postura común para todas las comunidades