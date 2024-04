TECNOLOGÍA

Extremadura participa en un proyecto europeo para incorporar tecnologías innovadoras en la mejora de servicios de apoyo a empresas

El proyecto, cuyo lema es 'Supporting Regional Entrepreneurship Through the Adoption of Innovative Technologies Including AI, in Public Service Delivery', forma parte de los 170 trabajos aprobados en el marco del Programa Europeo de Instrumento de Apoyo Técnico (TSI) para 2024.

Redacción