Extremadura interpone un recurso contra la IGP Aceituna Manzanilla Sevillana y anuncia que agotará el recorrido judicial

El director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, ha informado de que la Junta de Extremadura ya ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la IGP Aceituna Manzanilla Sevillana, además de avanzar que agotará el recorrido judicial en defensa de los productores extremeños.

"Nosotros seguiremos recurriendo, como le he dicho, ante el Tribunal Supremo y, por supuesto, también, si fuera necesario, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, insisto, ese recorrido judicial no lo marcamos nosotros, sino que será lo que dictaminen los tribunales y lo tendremos que acatar, como no puede ser de otra manera, estemos más o menos de acuerdo en eso", ha asegurado.

Benítez ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta formulada en comisión por el diputado socialista Eduardo Béjar, quien se ha interesado por las medidas tomadas por la Junta para defender a los olivareros extremeños afectados por la inscripción de la IGP Aceituna Manzanilla Sevillana.

En su intervención, el director general ha recordado los pasos dados por Andalucía en relación a dicha IGP y los ofrecidos por Extremadura en los que se oponía a la misma por las consecuencias que podría tener para los productores de la región y, cuya última acción, ha sido la interposición del citado recurso contencioso-administrativo.

Paralelamente, ha dicho, la Dirección General de Agricultura y Ganadería ha mantenido una reunión con representantes de las empresas y organizaciones que también formularon oposición al reconocimiento de dicha IGP para coordinar estrategias de defensa de los intereses de los operadores extremeños en vía judicial.

De igual modo, ha dicho, se siguen manteniendo los vínculos con la dirección general homóloga andaluza para propiciar contactos entre órganos directivos y los representantes de los sectores andaluces y extremeños en conflicto con vistas a un posible acuerdo de creación de una IGP "supraautonómica" que permitiera la inclusión de los olivareros e industriales de la provincia de Badajoz.

No obstante, ha reconocido que los olivareros e industriales sevillanos y pacenses mantienen en estos momentos "intereses absolutamente contrapuestos", por lo que, más allá de que las direcciones generales andaluzas y extremeñas mantengan vínculos para lograr el acuerdo de estos "colectivos enfrentados", la defensa de los productores extremeños pasa, en el momento actual, por mantener esa impugnación.