Extremadura apuesta por el turismo sostenible a través del proyecto europeo 'LookUP'

La Junta de Extremadura colabora con el proyecto 'LookUP', financiado por la Comisión Europea dentro del marco del Programa del Mercado Único, para impulsar la sostenibilidad y la innovación, que incluye apoyo financiero de hasta 8.800 euros para las pymes interesadas en participar y que pueden inscribirse hasta el 19 de octubre.

La iniciativa busca transformar el turismo mediante la conexión con el cielo y poner en valor este recurso turístico como destino en sí mismo. En esta línea, se ofrecen ayudas para actividades relacionadas con la observación de aves, astronomía y otras experiencias en este ámbito desarrolladas en entornos rurales.

En concreto, 'LookUP' tiene como objetivo principal brindar apoyo a las empresas turísticas para impulsar sus habilidades y capacidades, ideas innovadoras y gestión de datos, indica la Junta en una nota de prensa.

De esta manera, se busca fortalecer la resiliencia y promover la transición hacia prácticas más sostenibles y digitales, así como aumentar la competitividad de las empresas turísticas a través de estrategias de sostenibilidad e innovación, en línea con la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

A través del Programa de Transformación Sostenible 'Go Green, Get Digital and Be Resilient', 'LookUP' respalda a las pymes en su camino hacia la sostenibilidad, la digitalización y la resiliencia.

Además de la posibilidad de financiación, este proyecto ofrece a las empresas turísticas consultorías y mentorías personalizadas, así como la posibilidad de participar en eventos europeos para establecer conexiones con otros profesionales del sector y conocer mejores prácticas en este ámbito.