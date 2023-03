Una exposición en la Asamblea recorre la historia de Extremadura a través de sus sellos

La muestra inaugurada este martes en el parlamento extremeño por parte de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, y el presidente de la Federación Extremeña de Filatelia, Jesús González.

En su intervención, Martín ha destacado que en esta exposición hay "auténticas joyas" y ha destacado el "valor" que han tenido los aficionados a la filatelia de "coleccionar y preocuparse" por esta actividad, con la que se ha podido traer "una parte de la historia".

Además, ha agradecido a los organizadores que hayan pensado en la Asamblea de Extremadura para llevar "una parte de sus casas, vida y aficiones" para que los extremeños puedan contemplar la historia de la región.

En cuanto al cartel de la muestra, la presidenta del legislativo extremeño ha destacado que en él se puede contemplar el sello del "primer estatuto de 1983", una de las imágenes que, como ha recalcado, más estuvo circulando en las redes sociales de los diputados de la Asamblea durante la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.

Asimismo, Blanca Martín ha enfatizado que espera que la "afición" de los coleccionistas de sellos no se pierda y ha recordado que también hay "coleccionistas jóvenes" entre los paneles de la exposición.

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Filatelia, Jesús González, ha señalado que la filatelia es una afición en la que se mezclan coleccionismo e investigación, ya que antes de exponer las piezas se requiere investigar de forma "escrupulosa".

Hoy en día, ha destacado, el coleccionista de sellos es percibido como un "tipo de aficionado romántico" y ha lamentado que esta afición se encuentra en "franco declive" porque ya no circulan tantas cartas como anteriormente, ya que se usan las redes sociales o los correos electrónicos.

En este sentido, ha explicado que el coleccionismo de filatelia es el "último testigo de un tiempo pasado" debido a que las personas no se plantean que "no se va a dejar testimonio ni consistencia" porque los archivos están ahora en "nubes, memorias", recalcando que no hay "testimonios físicos y escritos" que puedan dar un "relevo generacional".

Los coleccionistas de sellos, ha reafirmado, mantienen "la historia viva" por lo que ha invitado a la ciudadanía a realizar una "colaboración simpática y muy significativa", como se puede ver en los paneles.

En esta exposición filatélica se muestran doce colecciones de diferentes temáticas que han sido elaboradas por once coleccionistas que pertenecen a distintas asociaciones filatélicas.

Así, entre las colecciones han destacado las del coleccionista Daniel Solís, que ha presentado su colección 'Aves de Extremadura', mientras que Begoña Imaz ha reunido sellos bajo el título 'Mujeres Peligrosas' y la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha mostrado la recopilación '#8M Todo el Año'.

Asimismo, también se pueden encontrar paneles dedicados a las censuras militares, el correo comercial durante la posguerra española, el patrimonio medieval de Extremadura o el espacio y ciencia ficción.