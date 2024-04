Desprotegidex solicita una reunión a Guardiola para que les entregue el informe jurídico al que aduce para no cambiar la oposición

Desde el colectivo de docentes interinos Desprotegidex se ha solicitado una reunión con la presidenta de la Junta de de Extremadura, María Guardiola, para que entregue el informe jurídico que, según manifestó el pasado lunes la presidenta en declaraciones a los medios de comunicación, impide hacer cambios en la convocatoria de estabilización de oposiciones docentes.

Asimismo, según comunica Pide, su sindicato también solicitará ese informe en la Mesa Sectorial de Educación que se celebrará mañana viernes 5 de abril. Esperemos que atendiendo a la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno la Junta de Extremadura no tenga ningún reparo en facilitarle ese informe jurídico a este sindicato, así como mostrarlo al colectivo como parte totalmente afectada en el asunto.

El 19 de marzo ya solicitaron una reunión con la presidenta y el 8 de marzo con la consejera y no fueron recibidos. Sí lo ha hecho en dos ocasiones la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, pero sorprende al colectivo que no no se haya hablado nunca de ese informe ni se haya mostrado.

Por otro lado, en las declaraciones de la presidenta a la prensa aseguraba que con estas oposiciones podrán volver interinos que no están trabajando en nuestra tierra y que tengan las mismas oportunidades. El problema es que los extremeños no tenemos las mismas oportunidades en otras comunidades límitrofes, por ejemplo, donde prima el tiempo de servicio prestado en su comunidad y no en otras. Y ojalá volvieran muchos extremeños, pero el último informe de la Comisión Europea incluye a Extremadura entre las 10 regiones de Europa con riesgo de sufrir éxodo de talento y si la Junta no reacciona esta situación podría incluso empeorar. Sería una pena con los últimos buenos datos de paro que hemos conocido en la región. Si la Junta no actúa muchos interinos de la región nos podríamos quedar en septiembre en una situación de desempleo.