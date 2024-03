Delegación del Gobierno defiende que ninguna de las 50 multas a agricultores fueron en manifestaciones autorizadas

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que "ninguna" de las cerca de 50 denuncias tramitadas en la región durante las protestas agrarias registradas las pasadas semanas son de aquellas manifestaciones que estaban autorizadas, sino que han sido en "algunas" que no lo estaban "donde ha habido mayor tipo de problemas".

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse en la tarde de este martes, día 12, con representantes de las organizaciones agrarias UPA-UCE, Asaja Extremadura y La Unión en la Delegación del Gobierno, en un encuentro en el que estas le han pedido que se retiren estas denuncias, en relación a lo cual Quintana ha explicado que son unas 50 y que en la reunión les ha explicado que un agricultor "por colaborar solamente no tiene ninguna denuncia".

"Si no ha colaborado tiene un tipo de denuncia y si, además, ha tratado de impedir o no hacerse caso de la Guardia Civil tiene otra", ha remarcado, junto con que en cualquier caso está en periodo de alegaciones, y ellos pueden alegar. "Lógicamente actuaremos en su momento, pero desde luego en ningún caso vamos a quitarle la autoridad a la Guardia Civil", ha destacado.

En este punto, ha rememorado que, en algunos casos, ha habido accidentes "por culpa de manifestaciones que no han sido autorizadas" y que "curiosamente" hay que explicar que "ninguna de las denuncias son de aquellas manifestaciones que estaban autorizadas", dado que "han sido en algunas que no estaban autorizadas donde ha habido mayor tipo de problemas". Así y sobre la complejidad que puede suponer dicha retirada de las multas, ha abundado en que pueden hacer las alegaciones y en que no se ha ido "en ningún caso al máximo de la denuncia".

De esta manera se ha pronunciado tras dicho encuentro, ha explicado el delegado, en la línea de lo que el Gobierno de España está realizando con el sector agrario, un ejecutivo "comprometido con el sector agrario" y que lo demuestra con un trabajo conjunto y una coordinación y "desde luego" una relación con las organizaciones agrarias.

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que la reunión se ha producido en un plano "muy cordial" y de colaboración, y en que "lógicamente" en la Delegación entienden muchas de sus reivindicaciones, como también saben que el ministro de Agricultura está trabajando "precisamente para mejorar las condiciones del campo".

Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha recalcado que "si el delegado del Gobierno en Cataluña no comete prevaricación al no sancionar a ningún agricultor que corta la autovía", lo que piden en la región es "el único cacique siga siendo el alcalde de Mérida" y que Quintana quite las multas "igual que en Cataluña".

Asimismo, ha resaltado que una "enorme preocupación" por parte del sector agrario extremeño es la ausencia de mano de obra en esta región con más de 70.000 parados. "A ver quién soluciona esto", se ha preguntado.

Mientras, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha explicado que en la reunión han trasladado al delegado la problemática del campo, y, en concreto, ha pedido la derogación tanto de la reforma de la PAC y de la Agenda 2030, como la última normativa como la referida a la restauración de la naturaleza, a la vez que ha advertido de que otros reglamentos como la ley de bienestar animal o la ley de transporte de animales vivos "lo que van a hacer es dificultar más el día a día en nuestro campo".