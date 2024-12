El Congreso Nacional Mentes Divergentes reunirá en Badajoz a 600 personas del sector empresarial y emprededor

Alrededor de 600 personas procedentes de distintos puntos de Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Portugal participarán en el Congreso Mentes Divergentes que se celebrará en el Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' de Badajoz los próximos días 19, 20 y 21 de diciembre.

Durante estos tres días, este congreso facilitará herramientas y recursos destinados a empresas, emprendedores y otros agentes que ofrecen servicios de apoyo al emprendimiento (especialmente en zonas rurales). El objetivo es posibilitar la creación de ecosistemas del emprendimiento regionales y locales que contribuyan al desarrollo sostenible de España y Portugal.

Bajo la denominación de 'Talleres Experienciales LSA: Mentes Divergentes. Cultivando la actitud emprendedora e innovadora desde tu territorio', este congreso permitirá a los asistentes interactuar, generar nuevas ideas y soluciones innovadoras, además de crear redes de apoyo entre emprendedores de las áreas rurales.

Financiado por el 'Programa Impulso al Ecosistema Emprendedor Innovador' que gestiona la Escuela de Organización Industrial (EOI), está impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo en el marco del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' del Gobierno de España. Cuenta con financiación de los fondos NextGenerationEU y la colaboración y el apoyo de las diputaciones de Cáceres y Badajoz.

El congreso está dirigido a empresas, startups, emprendedores, incubadoras y aceleradoras de empresas, inversores y representantes de las administraciones públicas, entre otros colectivos interesados; y estarán presentes la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJEX) y de Andalucía (AJE), la organización de redes empresariales BNI Extremadura, Fundecyt-PCTEX o la comunidad de mujeres emprendedoras Women on the Go.

Además, integrantes de Women on the Go y de Youth Business Spain, comunidad internacional que impulsa el emprendimiento y el autoempleo de jóvenes en todo el mundo, participarán en la mesa redonda 'De mi pueblo al mundo: cómo convertí mi idea en un proyecto global', según indica la organización en nota de prensa.