Comienza la certificación de las picotas del Jerte en una campaña marcada por la catástrofe de las lluvias

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha comenzado a certificar las primeras picotas de una campaña marcada por la catástrofe provocada por las fuertes lluvias caídas en las últimas semanas en el Valle del Jerte.

La campaña se prevé “incierta” porque no se conoce con exactitud el alcance total de los daños. Según los últimos datos, se estima que entre el 15% y el 20% de las picotas están rajadas como consecuencia de las precipitaciones. Pero en esta variedad, la principal amenaza no son las rajas, sino las manchas que aparecen en la fruta cuando suben las temperaturas. “Como todavía continúan las lluvias y las temperaturas no han ascendido, no se puede calcular el nivel total de daños”, explica el presidente de la D.O.P Cereza del Jerte, José Antonio Tierno.

La cantidad total de picota que se espera recolectar en la Agrupación de Cooperativas del Jerte oscila entre los tres millones y medio de kilos y los cuatro millones. Pero, la campaña de las picotas del Jerte “no va a ayudar a paliar de ninguna manera las graves pérdidas de las cerezas”, según el presidente de la D.O.P Cereza del Jerte, que dice que el objetivo de los agricultores es “sobrevivir”. “Salvar, en el mejor de los casos, un 10% del total de la producción de la campaña no va a paliar nada. Además, habrá que ver la calidad de la picota y su precio. Lo que se ha perdido es ya irrecuperable”, enfatiza Tierno.

Existen cuatro variedades de picotas: Pico Limón, Pico Negro, Pico Colorado y Ambrunés. Esta última es la más importante a nivel de volumen y, además, la más apreciada por su dulzura al ser la que más tiempo madura al sol.

Petición de ayudas ante la “catástrofe”

Según el último recuento, veinte millones de kilos se han echado a perder por las lluvias, lo que equivaldría a pérdidas de unos 70 millones de euros. La cifra definitiva se podrá contabilizar cuando pare de llover, explica José Antonio Tierno.

Aproximadamente, 6.000 familias se han visto afectadas, en distintos niveles, por la pérdida de la cosecha. Además, en la Agrupación de Cooperativas se han visto obligados a recortar 600 puestos de trabajo.

La Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte pide ayudas urgentes para ayudar a paliar esta “situación catastrófica”. Entre ellas reclaman exigir la declaración de zona catastrófica; ayudas directas para los agricultores de hasta 4.000 euros por hectárea; una línea de créditos subvencionables con bonificación de intereses para que resulten al 0%. También piden medidas fiscales como la exención del IBI rústico para las explotaciones cereceras o la condonación de la Seguridad Social durante un año y medidas de apoyo a las cooperativas y empresas cereceras para que puedan afrontar los costes fijos en forma de ayudas directas y préstamos subvencionados.