Cautela ante la posible llegada de una Giga Factoría de Baterías de Litio a Extremadura

El grupo chino Envision junta a Acciona Energía instalaría una gigafactoría de producción de baterías de litio para vehículos eléctricos en el Parque industrial de Expacio Navalmoral. Una Factoría que ocuparía 200 hectáreas, llevaría aparejada una inversión de 2.500 millones de euros y sería generadora de 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Para darle perspectiva, la Central Nuclear de Almaraz, situada también en la comarca de Campo Arañuelo, genera unos 900 empleos directos y unos 2.500 indirectos. Esta inversión concurriría al PERTE del vehículo eléctrico, cuyo plazo de presentación finaliza hoy viernes, el acuerdo se firmó el Lunes en Madrid y se negocia con AVANTE la compra de terrenos en la zona.

Reacciones en Cascada ante la posible llegada de este proyecto. El portavoz de la Junta, Juan Antonio González, dice que hay que esperar a una notificación oficial de las empresas, pero destaca que Extremadura tiene una oportunidad histórica ya que posee hoy la mayor superficie industrial de su historia. Mientras los grupos parlamentarios extremeños, si bien coinciden en que sería una excelente noticia si se culminara con éxito la implantación de este proyecto, no se creen nada hasta que no se demuestre una realidad, porque son multitud de proyectos los que a lo largo de los años, han anunciado su llegada a Extremadura y no se han visto materializados

Mientras desde la patronal extremeña. El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, se ha mostrado "optimista" respecto a que el macroproyecto de fábrica de baterías de litio en Navalmoral llegue a "buen puerto", y ha confiado en que el Gobierno central "cumpla su compromiso" y lo apoye.

Según ha indicado, "es cierto que a este tipo de macroproyectos les queda aún mucho recorrido, pero cuando se pone nombre y cara a quiénes están detrás es que el proyecto avanza".

Asimismo, ha señalado que "además de la fortaleza y experiencia en el sector del inversor chino, da tranquilidad que haya un socio español como Acciona, con solvencia demostrada".

En todo caso, ha apuntado que en la situación geopolítica "convulsa" actual "todo puede pasar, puede que vaya deprisa, que se demore, incluso que se congele, porque eso es inherente a la actividad empresarial", explica en nota de prensa la Creex.

Además, Peinado ha reclamado que el Gobierno de España se implique apoye este proyecto dentro de la competencia que hay en el PERTE del coche eléctrico. "La ministra de Industria, Reyes Maroto, expresó públicamente su compromiso de que Extremadura entraría como posible destinataria de este PERTE, y creo que el Gobierno tiene la obligación de propiciar que la inversión respaldada por los Next Generation llegue a todos los territorios", ha espetado Peinado.