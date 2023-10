La Asociación ConELA teme que el centro de atención en Extremadura se retrase por el cambio de ubicación de Trujillo a Cáceres

La asociación ConELA ha señalado que su único objetivo es conseguir que la atención sociosanitaria para enfermos con ELA sea una realidad, y que la financiación o la ubicación del centro de atención sociosanitaria acordada entre el Gobierno y el anterior gobierno de la Junta de Extremadura es un asunto que no les "incumbe".

No obstante, en un comunicado, señalan que les "preocupa" que los cambios de gobierno supongan "un retraso o una cancelación definitiva" de un proyecto de estas características y que "la financiación reservada a tal fin pueda perderse".

Así se manifiestan después de que la Junta de Extremadura haya propuesto cambiar la ubicación del centro inicialmente prevista en Trujillo por otra en Cáceres.

En concreto, explican que la Consejería de Sanidad del anterior gobierno regional propuso el CAR de Trujillo como ubicación adecuada para la puesta en marcha de este proyecto, dado que existía un ala de la planta baja sin utilizar en dicho edificio.

Asimismo, la consejería y el Ministerio de Sanidad acordaron que la financiación de las inversiones correría a cargo de este último (3,8 millones de euros), comprometiéndose la Junta de Extremadura a la asistencia sociosanitaria del centro.

Así, se iniciaron los trámites para aprobar este acuerdo, sujeto a los requisitos de la financiación europea y comprometiéndose a firmar un convenio de colaboración entre el Gobierno de Extremadura y el Gobierno de España que las elecciones autonómicas y generales "interrumpieron", asegura la asociación.

ConELA explica además que de acuerdo con los requerimientos del plan de resiliencia, este proyecto debería haber iniciado su ejecución antes de fin de 2023 para ser susceptible de financiación.

Este lunes pasado, la nueva Consejería del Gobierno de Extremadura les explicó que el anterior proyecto no se consideraba "adecuado" (ubicación, edificio, etc.) y se proponía hacerlo en Cáceres y no en Trujillo y con 30 camas de atención en lugar de las 15 iniciales.

En este sentido, en ese mismo momento enviaban al Ministerio una nueva propuesta de convenio de colaboración, para lo que serían necesario iniciar nuevas negociaciones y trámites, con la misma fecha final de 31 de diciembre de 2023.

Por todo ello, instan a todas las partes implicadas a "encontrar la mejor solución para unos enfermos que no pueden esperar más".