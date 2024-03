Unos 60 lectores de 19 bibliotecas de la provincia de Badajoz participan en el nuevo club 'Leer para escribir Nubeteca'

Unos 60 lectores de 19 bibliotecas y agencias municipales de lectura de la provincia de Badajoz participarán del 7 al 22 de marzo en un nuevo Club de Lectura en la Nube titulado 'Leer para escribir'.

Un nuevo club en el que los inscritos descubrirán una selección de obras en soporte digital, de diferentes épocas y géneros, que normalmente pasan desapercibidas ante las novedades del catálogo, pero "también escribirán porque se potenciará, aún más, la escritura ligada a la lectura como disparadero de la creatividad", explica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

La diseñadora y coordinadora del club, María Antonia Moreno, ha explicado que "todos somos creativos, aunque creamos que no", ya que según apunta, "la creatividad es la capacidad que todos tenemos a la hora de resolver problemas y no, no está vinculada solamente con las disciplinas artísticas, la artesanía y las artes manuales".

A través de una serie de propuestas de escritura creativa, vinculada estrechamente a las obras seleccionadas, los participantes de 'Leer para escribir Nubeteca' darán rienda suelta a su imaginación, con estas iniciativas, que "conectarán con las experiencias y vivencias" de los lectores que pretenden, por un lado, proclamar que todos podemos escribir para expresarnos y desarrollar nuestra creatividad y, por otro, valorar las obras leídas más allá de los simples me gusta o no me gusta.

En definitiva, como afirma Moreno Mulas, en este Club de Lectura en la Nube "practicaremos la alegría de leer y de escribir, también, en digital."

Cabe destacar que 'Leer para escribir Nubeteca' se enmarca en el proyecto 'Leer con otros en Nubeteca 2024' que contará a lo largo del año con diferentes propuestas y que responde al objetivo de Nubeteca de "crear un desarrollo propio en cuanto a los Clubes de Lectura en la Nube".