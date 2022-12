Consejos de la Policía para prevenir estafas en Navidad

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura aconseja que en estas fechas navideñas, caracterizadas por las grandes aglomeraciones de personas en las zonas comerciales, y las numerosas compras por Internet, se tomen ciertas precauciones para no ser víctimas de delitos y estafas.

Durante estos días, las zonas comerciales y de ocio reúnen a gran número de personas y son un entorno perfecto para la actuación de carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes. Por esa razón, la policía aconseja no sacar dinero a requerimiento de desconocidos aunque le ofrezcan, aparentemente, un gran negocio. Asimismo, se recomienda no llevar todo el dinero en una misma cartera o bolso, y si se va a sacar dinero en un cajero, comprobar que nadie esté observando o siguiendo.

Igualmente, se pide no aceptar ayuda de desconocidos que supuestamente quieren ayudar, ya que en muchas ocasiones tras esa voluntad se esconde un delincuente que quiere aprovechar un descuido para apoderarse de su dinero.

La Policía también alerta sobre los timos más conocidos y habituales, entre los que se encuentra el denominado del "tocomocho", que hace creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada de la lotería, o el de la “estampita", que consiste en hacer pasar recortes de periódico por billetes de curso legal.

Se recuerda que el periodo navideño suele ser aprovechado para visitar a familiares o realizar unas pequeñas vacaciones. Por eso se señala la importancia de cerrar con llave la puerta de la vivienda cuando se sale de casa y no solo con el “resbalón”, ya que es muy fácil acceder a su interior.

Se pide no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, no bajar totalmente las persianas e instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión así como no divulgar la ausencia del domicilio

Además, como pautas simples de seguridad si se acude a fiestas o eventos con gran afluencia de público, se informa que cualquier actividad, fiesta o celebración pública debe contar con la autorización administrativa y cumplir las normas de seguridad, entre ellas disponer de un servicio de seguridad y salidas de emergencias indicadas. Si se produce cualquier incidente se recomienda mantener la calma y alejarse de esa zona, avisando a la organización o al 091.

Y como consejos básicos para comprar en Internet de forma segura, se aportan los siguientes:

- Realice sus compras en páginas que le inspiren confianza.

- Asegúrese de que en la web aparece identificado el responsable de la tienda online y su ubicación.

- Si es posible utilice una tarjeta de uso exclusivo para realizar pagos online.

- Desconfíe de las ofertas demasiado atractivas.

- Compruebe que la conexión a Internet es segura antes de proporcionar sus datos personales o sus datos de pago.

- Elija con cuidado el medio de pago y nunca envíe dinero en efectivo para completar una compra.