La Junta valora las 345 actuaciones en centros educativos en 2024 y dice que no tener presupuestos "alteraría" ese ritmo

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha destacado que la Junta llevó a cabo el pasado año 2024 un total de 345 actuaciones en centros educativos, "casi una por día", al tiempo que ha incidido en que la no aprobación de las cuentas autonómicas para 2025 "alteraría" este ritmo.

Vaquera, en rueda de prensa, ha destacado que las actuaciones se han realizado siguiendo los criterios de urgencia y necesidad y no el de "afinidad política", prestando atención, de manera especial, a los núcleos rurales, ya que es una "prioridad" para el Ejecutivo regional.

"En poco más de un año le hemos dado una vuelta a las infraestructuras educativas", ha recalcado la consejera de Educación, quien ha expuesto que "solamente en un año" se han llevado a cabo más de 340 actuaciones de obras en centros educativos, de las que 170 están ya terminadas.

"Es decir, hemos llevado a cabo casi una actuación por día, teniendo en cuenta sábados y domingos y festivos, y que hemos terminado una obra cada dos días", ha señalado.

EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS EN MARCHA "PRÁCTICAMENTE AL 100%"

En su intervención, María Mercedes Vaquera ha asegurado que, mientras que el anterior Ejecutivo regional dejó el Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020 con "más de la mitad" de las obras sin ejecutar, ahora, con el actual gobierno, está en marcha "prácticamente al 100%".

De este modo, ha explicado que hay una inversión prevista de 160 millones de euros en obras de centros educativos que actualmente están en ejecución, en contratación, que están redactadas o en proceso de redacción, a lo que ha unido la inversión en recogida en los presupuestos del año 2025 y ha insistido en que "es el momento de pensar en los extremeños".

"Los Presupuestos Generales de Extremadura para este año 2025 son históricos en relación a esta mejora de la situación", ha señalado, por lo que ha añadido que su no aprobación "alteraría" el ritmo llevado durante 2024.

Respecto al Plan 2016-2020, Vaquera ha recordado que contenía 50 obras proyectadas de las que, cuando entró el nuevo gobierno, solamente se habían terminado 22, mientras que el resto de las obras "estaban paradas o simplemente abandonadas".

De esas obras "paradas", la Junta ha tenido que empezar "de cero" en el caso de ocho, en las que se ha tenido que rescindir los contratos y licitar de nuevo al abandonar las empresas constructoras los proyectos, lo que ha supuesto, además de retraso, un incremento de los costes de ejecución de "más de un 33 por ciento en relación con lo que estaba previsto inicialmente".

Estas ocho grandes obras han sido el IES Universidad Laboral de Cáceres, el IES Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas, el IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, el CEIP Nuestra Señora de Guadalupe de Navalvillar de Pela, el CEIP Virgen de Guadalupe de Quintana de la Serena, el CEIP Virgen de la Peña de Perales del Puerto, la Escuela Oficial de Idiomas de Don Benito y el Centro de Educación Especial PROA de Cáceres.

Las obras de estas infraestructuras, a excepción de la del Centro de Educación Especial PROA de Cáceres, comenzarán en los próximos seis meses, aunque el centro cacereño se adecentará, con una inversión de 100.000 euros.

También, y sobre el plan, la consejera ha criticado que había 12 obras que "no se habían tocado" y que hoy "casi todas ellas están en marcha" en diferentes fases.

La consejera de Educación también ha incidido en la "falta de mantenimiento" que han tenido los centros educativos de la región durante años, algo que ha querido atajar la Junta de Extremadura, ha dicho, ya que "no es solamente hacer, es también mantener".

De las 345 actuaciones realizadas en 2024, un total de 170 están ya terminadas, 80 están en ejecución o en contratación y 95 que se encuentran con los proyectos ya redactados o en redacción, entre los que ha incluido el Centro de Educación Especial Proa de Cáceres, que es una "prioridad"; la segunda fase de la Facultad de Medicina de Badajoz; la nueva Escuela Oficial de Idiomas en el Hospital Centro Vivo de Badajoz o algunas actuaciones de más envergadura como es el Universidad Laboral de Cáceres.

2025 COMO EL AÑO DEL "GRAN IMPULSO" DE LAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

Sobre el año 2025, la consejera de Educación ha señalado que puede ser el año del "gran impulso" de las mejoras de las infraestructuras educativas, ya que están "en juego" más de 66 millones de euros de obras que están en contratación o en ejecución y más de 94 millones de euros en proyectos ya redactados o en redacción.

"Como verán, estamos hablando que el gobierno de María Guardiola ha previsto para inversiones educativas más de 160 millones de euros en nuestros centros, en nuestros pueblos, en nuestras zonas rurales. Y muchas de estas actuaciones ya tienen, la mayoría, ya tienen su reflejo en los presupuestos generales de Extremadura del 2025 con una partida de 90 millones de euros", ha asegurado.

Por ello, se ha mostrado "convencida" de que es el momento de "mirar por Extremadura y por lo que necesitan los extremeños" y, de manera más concreta, por lo que necesita el sistema educativo de la región, ha dicho.

"Invertir en educación es invertir en futuro, es invertir en lo que será la Extremadura de dentro de diez, quince o veinte años y hay que apostar por ella", ha subrayado.

SITUACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PROA

A preguntas sobre la situación del Centro de Educación Especial PROA de Cáceres y algunas quejas de familias de alumnos, la consejera ha recordado que se han mantenido diferentes reuniones con responsables del AMPA y del propio centro, en las que se decidió "en consenso" que se mantuvieran allí y, para ello, se han llevado a cabo algunas obras de mejora.

También ha señalado que se contrató un servicio de seguridad para que los robos sufridos en este centro no volvieran a ocurrir y ha recordado que la administración autonómica ha recibido "palabras de agradecimiento" por parte de la directiva del centro y de los padres y madres de alumnos.

Asimismo, y a preguntas sobre cómo podría afectar la no aprobación de los presupuestos autonómicos a la planificación realizada para las infraestructuras en 2025, María Mercedes Vaquera ha asegurado que puede afectar de una "manera importante".

"Para este gobierno y, sobre todo, para la presidenta, es una prioridad los centros educativos, pero no es lo mismo tener contempladas unas partidas y unas actuaciones que otras. ¿Que se llevarán a cabo? Sí, pero no al ritmo que deben llevarse a cabo. Es decir, que, como ya le he dicho, pues alteraría el ritmo en el que se está trabajando en esta consejería", ha asegurado.