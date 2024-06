La Junta no descarta medidas incluso judiciales si Puente no cambia el "atropello" de mapa concesional de rutas en bus

La Junta de Extremadura ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que se replantee su propuesta de mapa concesional nacional de transporte por carretera por sus "recortes" y consecuencias "muy lesivas" para la región, y estudiará "todas las medidas oportunas, incluso las judiciales" si se consuma finalmente la misma.

Así, ya la pasada semana el consejero extremeño de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, trasladó a Puente su "desacuerdo" con dicha propuesta "totalmente destinada" mediante una carta en la que, además, le pide que convoque una reunión de la Conferencia Sectorial de Transporte para debatir sobre el nuevo mapa concesional entre todas las CCAA y no con reuniones "bilaterales" como está ocurriendo ahora, ha explicado el consejero.

Además, y con el objetivo de ir "todos de la mano" en la respuesta a dar a la propuesta estatal, el consejero ha convocado a los alcaldes de las localidades que se verían afectadas por el "recorte" en las rutas de transporte por autobús gestionadas directamente por el ministerio a una reunión el próximo jueves, día 6.

Así, en rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida, el consejero ha rechazado "de plano" el "atropello" que supone la propuesta ministerial, que plantea la supresión de rutas en Extremadura que afectarían de forma total o parcial a 164 municipios donde viven más de 800.000 ciudadanos (el 75 por ciento de los extremeños). De ellos, 126 sufrirían la supresión total del servicio, y en los otros 38 la supresión sería parcial de algunos servicios o rutas.

Se trata, según ha recordado el consejero, de autobuses que "en muchas ocasiones" son el único medio que tienen los extremeños para desplazarse a otras CCAA y dentro de la propia región y, de aplicarse la propuesta del ministerio, "dejaría a su suerte" a "muchos ciudadanos", por lo que la Junta de Extremadura no va a aceptar "bajo ningún concepto esta propuesta ni cualquier otra que deje (a la región) más abandonados, más desprotegidos y aislados que nunca".

Así, Martín Castizo ha incidido en que en la propuesta del ministerio, que es "totalmente imposible de digerir", el número de viajeros que sufrirían estas supresiones sería de 219.000, basándose en cifras de 2019 (año pre-Covid), pero según los cálculos de la Junta se ha "disparado" a un total de 427.000 viajeros en Extremadura tras la pandemia y las nuevas medidas adoptadas para favorecer el transporte público.

"No vamos a permitir este recorte al que pretenden someternos y por ello creemos que la mejor opción es ir todos juntos de la mano, alcaldes y Junta de Extremadura para evitar este atropello", ha dicho, y ha avanzado que si el ministerio no da "marcha atrás" el Ejecutivo regional estudiará "todas las medidas oportunas, incluidas las judiciales, para evitar este desprecio a la comunidad".

"No vamos a aceptar que mientras a otras CCAA se las riega de dinero constantemente para mantener a flote al Gobierno de Sánchez eso salga a costa de dejar abandonados a los extremeños y a nuestros pueblos", ha recalcado.

De este modo, el consejero ha pedido al ministro Óscar Puente que "saque algo de tiempo entre tuit y tuit" para que "tire a la basura" la propuesta de mapa concesional nacional de su ministerio y se pueda "hablar y negociar" una "seria y decente" que no deje a los extremeños "abandonados y aislados".

"No vamos a dejar tirado a 427.000 viajeros que día a día utilizan estas líneas de autobuses y que el Gobierno de España pretende abandonar a su suerte", ha incidido Manuel Martín Castizo, quien ha lamentado que el ministerio "sólo tiene en cuenta la viabilidad económica y no la social". "Al ministerio sólo le vuelve a importar el dinero, no las personas", ha sentenciado.

Asimismo, se ha preguntado a qué se refirió el ministro Óscar Puente en su primera visita a la comunidad cuando dijo que Extremadura iba a ser "la prioridad de su departamento". "Ahora nos preguntamos de qué prioridad hablaba... ¿La prioridad para qué?", ha preguntado.

El consejero, por otra parte, ha tachado de "ridícula" la cifra de 25 millones de euros que, según ha dicho, plantea el ministerio en compensaciones para las CCAA por las rutas suprimidas.

"Es una cifra ridícula para atender un medio de transporte que se ha venido realizando durante muchísimo tiempo y que se vería simplemente agotada para unos pequeños meses, un ejercicio a lo sumo", ha espetado Martín Castizo, quien ha negado que tras agotarse dicha cifra las CCAA tengan que "soportar el déficit y que volver a plantear un mapa concesional" propio que supla las "carencias". "Yo creo que el ministerio no está jugando limpio en este asunto", ha remarcado.

SITUACIÓN DE LAS RUTAS

Por su parte, el director general de Movilidad y Transportes de la Junta, Cristóbal Maza, en la propuesta del ministerio "solamente" tres de las nuevas rutas pasarían o llegarían a Extremadura. Concretamente, la Ruta de la Plata; Extremadura-Madrid; y un pequeño ramal de la ruta que va de Madrid a Salamanca-Ávila y que llegaría a Coria y Sierra de Gata, en el extremo nor-occidental de Extremadura.

"(En la propuesta del ministerio) Se cambia completamente la estructura pasando de 76 (rutas) que hay actualmente a 22, y de esas 22 solamente tres (principalmente dos y puntualmente la tercera que llega a Coria y Sierra de Gata son las que llegan a Extremadura)", ha explicado.

El director general, al mismo tiempo, ha reclamado "alguna conexión con el Levante a través de Ciudad Real".

SERVICIO A DEMANDA

Por otra parte, preguntado por los medios sobre el modelo de servicio de transporte a demanda en Extremadura, el director general ha explicado que en la región se han llevado a cabo dos proyectos piloto en los que los ciudadanos podían solicitar previamente vía aplicación web o por teléfono el transporte desde su población.

Esos proyectos piloto, ya finalizados, han permitido sacar conclusiones como que "es una medida bastante razonable a implementar, que no vale para todos los territorios, pero que sí que tiene un nicho de aplicación muy concreto y muy interesante" y que, según ha indicado, se incorporará al mapa concesional autonómico que "necesita ser muy bien analizado y tiene que ir coordinado de la mano del mapa concesional nacional".

Entre esos nichos de aplicación, Cristóbal Maza ha citado zonas de muy baja densidad de población donde "no tiene mucho sentido que los autobuses circulen continuamente en muchos casos vacíos".