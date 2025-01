Gallardo reitera su inocencia y considera que la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez "quedará en nada"

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha recalcado sobre la investigación judicial sobre la contratación en la institución provincial del hermano de Pedro Sánchez, que no tiene que demostrar su inocencia y es "absolutamente inocente", así como que está "convencido" de que "al final todo se quedará en nada porque nada hay".

"Yo no tengo que demostrar mi inocencia. Quienes consideren que soy culpable tendrán que poderlo demostrar y ya le anticipo que no lo van a poder demostrar. Soy absolutamente inocente", ha aseverado en declaraciones a los medios este miércoles en Badajoz, en las que ha considerado que la justicia "siempre se basa en ese principio" de que aquel que te denuncia o que quiere demostrar que eres culpable lo pueda hacer, "no que yo me tenga que defender permanentemente porque es el mundo al revés, yo no me voy a defender".

Desde la Diputación de Badajoz, ha agregado, están "tranquilos" y "fundamentalmente, personalmente" está "absolutamente tranquilo".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración tras el último auto dictado por la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, en relación al cual Gallardo ha indicado que lo conoce y mantiene "la misma tranquilidad" que "siempre" ha trasladado y "la máxima confianza" en la institución de la justicia, como también "sobre todo" mantiene lo que viene diciendo "desde hace mucho tiempo que quien nada hace, nada teme".

"Por lo tanto, seguir soportando la pena del telediario", ha continuado, para considerar que, "cuando realmente se hacen juicios paralelos" y con este proceso se están haciendo "muchos", se produce "una cierta indefensión", pero que, en cualquier caso, "la confianza en la justicia es intacta" y su "principio básico" es que como no ha hecho "nada", "nada" tiene que temer y, por tanto, muestra su "máxima tranquilidad".

Interpelado por su persona en concreto y que, aunque la plaza ocupada por David Sánchez fue aprobado por el pleno de la institución provincial, podría dar lugar a un posible delito de prevaricación, el presidente de la Diputación de Badajoz ha aseverado que se habla de que ha rubricado un decreto que "ni siquiera" ha firmado, pero que en cualquier caso aboga por dejar transcurrir el tiempo.

Gallardo entiende que, para los medios de comunicación, tiene "un interés". "Para mí, como comprenderán, hay un interés máximo, y es que se pueda cerrar este procedimiento y que las diferentes instancias judiciales puedan decidir. Pero en cualquier caso estoy convencido de que al final todo se quedará en nada, porque nada hay", ha dicho.

Acto seguido, ha reconocido que, en este sentido, siente "cierto dolor" por los funcionarios de la institución provincial y, "sobre todo" el "prestigio" que tiene la casa, que cada día realiza actos como la entrega de los galardones de los I Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista, "para una sociedad mejor y fundamentalmente que la gente sea un poquito más feliz", según ha señalado en declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, al término de dicho evento.