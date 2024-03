Dos diputado del PP votan erróneamente y tumban una propuesta de Vox contra la Agenda 2030

Un error en el sentido del voto de dos diputados del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha provocado que una propuesta de pronunciamiento presentada por Vox contra el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 haya sido rechazada en el pleno de este jueves.

Una iniciativa que ha contado con los cinco votos a favor de grupo proponente y de 26 de los 28 diputados del Grupo Popular, ya que Elena Nevado y Luis Miguel Pérez Escanilla han votado en contra, al igual que han hecho los 28 parlamentarios del Grupo Socialista y los cuatro de Unidas por Extremadura.

De no ser por este error la propuesta hubiera salido adelante, tal y como había avanzado durante su intervención el diputado 'popular' Bibiano Serrano, y así había agradecido el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, quien celebraba haberse encontrado en el parlamento extremeño "con el PP valiente".

En concreto, la propuesta de pronunciamiento de la Cámara, que ha sido el último punto del orden del día que se ha debatido en la sesión ordinaria de este jueves, instaba al Gobierno de la Nación a denunciar ante las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y sus "graves consecuencias" en el sector primario español; a promover la derogación de políticas inspiradas en el mismo y en la Agenda 2030; a favorecer la conservación del medio natural; y adoptar medidas que garanticen la soberanía en materia alimentaria, entre otras medidas.

El portavoz de Vox ha subrayado durante la defensa de la iniciativa que gracias a las manifestaciones de los agricultores en las calles de las últimas semanas "los españoles y los europeos están tomando conciencia, de una vez, de la gravedad y de las nefastas consecuencias que tiene el Pacto Verde y la Agenda 2030 para sus vidas".

Una Agenda 2030 que "empobrece" a los estados miembros de la Unión Europea y que "a los chinos, a los americanos y a los marroquíes les hace muchísima gracia".

Fernández Calle, que ha recordado que todos los eurodiputados españoles, salvo los de Vox, votaron en contra de la resolución del Pacto Verde en el año 2020, ha remarcado que "las traiciones al campo y al conjunto de los españoles están empezando a dejar de ser gratis".

Asimismo, ha señalado que durante "décadas" se ha gestado un proceso de "desarticulación" del sector primario "concretado" en el Pacto Verde y la Agenda 2030, que además, abren la puerta a productos procedentes de países terceros, a los que "se les pone alfombra roja", entre los que ha citado a Marruecos, mientras que a los agricultores de España no les ponen "nada más que zancadillas".

Por último, ha abogado por una revisión de los acuerdos con países terceros para suspender "inmediatamente" aquellos que permitan la importación de productos que "no tienen las mismas garantías sanitarias" que los españoles.

"Es nuestro deber, para con los agricultores, eliminar las políticas ecologistas que amenazan gravemente la viabilidad de nuestro mundo rural", ha sentenciado.

El diputado del PP Bibiano Serrano ha recordado que el PP europeo votó a favor del Pacto Verde Europeo, al tiempo que ha criticado el "gazpacho" que han hecho unos y otros al mezclar este acuerdo con los ODS y con el Agenda 2030.

"El PP votó a favor del Pacto Verde", ha señalado, pero no de las estrategias "De la granja a la mesa" y la de Biodiversidad 2030 que no las quieren ver "ni en pintura", ha dicho, para posteriormente subrayar que Europa no ha aprendido "absolutamente nada" de la pandemia o de la invasión de Rusia a Ucrania, en relación a mantener la soberanía en sectores tan estratégicos como la alimentación o la energía.

Sin embargo, han tenido que llegar los agricultores para ponerles "las pilas" con sus protestas para despertar conciencia al respecto, según ha indicado antes de avanzar el apoyo de su partido a la propuesta de Vox contra estrategias diseñadas por "ecologistas pesebreros" que "no han visto el campo ni los domingos".

Por su parte, el diputado socialista Eduardo Béjar ha criticado que Vox haya llevado al parlamento extremeño una "copia literal" de la propuesta que "les ha mandado Abascal" y que están presentando en todos los parlamentos del país.

Béjar ha recordado que en Bruselas gobierna la derecha europea y que, por tanto, esas estrategias y la política agraria contra la que protestan "las ha aprobado la derecha".

Asimismo, ha rechazado que el culpable de la situación del campo sea el Gobierno de Pedro Sánchez, en tanto que las protestas del campo se extienden por todos los países europeos, incluso en Italia donde gobierna la ultraderecha.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que los agricultores se están movilizando "contra un modelo de producción de alimentos que los está expulsando, y en ello "nada tiene que ver la Agenda 2030", por mucho que ustedes quieran construir ese "muñeco de paja" al que atacar porque "son incapaces de señalar a los verdaderos culpables de los males del campo".

En este sentido, ha reprochado a los diputados de Vox que "nunca" les ha escuchado señalar a los fondos de inversión que están "acaparando" la tierra y el agua, ni tampoco les ha oído hablar de que "es indigno que Mercadona haya aumentado un 40% los beneficios" el año que más ha subido la cesta de la compra para las familias.