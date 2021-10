Pleno de victorias del Cáceres Basket tras ganar a Huesca en la prórroga (90-83)

Tres de tres, inmejorable comienzo para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la LEB Oro 21/22. En diez días victorias ante dos favoritos al ascenso como Coruña y Gipuzkoa y este domingo la víctima fue Levitec Huesca La Magia, que no conoce aún qué es ganar esta temporada. El Pabellón Multiusos “Ciudad de Cáceres” acogió este encuentro de la tercera jornada, con la presencia de varios participantes de la Marcha Rosa de concienciación contra el cáncer de mama, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. Con la baja de Manu Rodríguez por molestias musculares, el equipo extremeño inició el encuentro con Schmidt, Mbala, Sanz, Dukan y Romaric en pista y con la perfección en triples de Lobo y Dukan en el primer cuarto, que finalizó 22-16 para los locales. Un parcial de 2-10 de los visitantes en cuatro minutos dio la vuelta al marcador momentáneamente en el segundo cuarto (24-26) aunque al descanso el resultado fue 35-31 para Cáceres. Salió el conjunto verdinegro más disparado al comienzo de la segunda mitad, buena defensas y tapones como el de Romaric Belemene (espectacular bajo el aro con 14 rebotes), además de un gran acierto anotador (liderado por Mbala, con 23 puntos finales) y con el que obtuvo la máxima ventaja del partido +15 (50-35) a falta de cuatro minutos para comenzar el último periodo. Llegó el Cáceres con ventaja de once a los diez minutos finales (59-48), sin embargo los visitantes oscenses no se relajaron y consiguieron forzar la prórroga a base de triples y fallos en ataque de los extremeños. Tras el 74-74 en los 40 minutos, el conjunto verdinegro supo reaccionar en el tiempo extra, y con un parcial de 16-9 se hizo con el triunfo final 90-83. “Tenía claro que iba a ser un partido difícil, Huesca ha sido siempre un equipo muy trabajador y luchador, algo que intentamos inculcárnoslo nosotros. Hemos podido romper el partido en dos momentos pero hemos cometido errores de concentración y les hemos dado vida. Al final hemos trabajado muy duro y hemos merecido la victoria, aunque ha habido momentos de bastante complicación”, expuso el técnico del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Roberto Blanco, al final del choque. A su juicio, el equipo va poniendo las piedras cada partido para la construcción del equipo, en este contra Huesca se han hecho también algunas cosas bien, y

ahora hay que buscar la "regularidad" para crecer, "con tranquilidad y los pies en el suelo".

El próximo encuentro del Cáceres será a domicilio contra Easycharger Palencia (viernes 22, 21:30h.) en la cancha de uno de los grandes de la categoría que, al igual que el Cáceres llega invicto a la cuarta jornada.