"La voluntad de la ciudad es, dentro de la legalidad, echarle una mano al Club Deportivo Badajoz"

El Alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, sobre la cesión del Nuevo Vivero al Club deportivo Badajoz, ha vuelto a reiterar hoy que no hay ningún problema entre el Ayuntamiento y el Club, ha mostrado su total apoyo y colaboración con el Proyecto de Joaquín Parra y espera que toda la polémica surgida en cuanto a este asunto sirva para favorecer la venta de abonos.

"Desea a ambos "el mayor de los éxitos", que es abonado y que seguirá siéndolo y aportando su "granito de arena" al proyecto deportivo, a la vez que ha trasladado a Parra que "las cosas a veces son mucho más sencillas de lo que se quiere parecer" y que, en su opinión, "no se gana nada generando una polémica que es artificial y, además, que no es verdadera".

"La voluntad de la ciudad es, dentro de la legalidad y de que no haya ningún problema, echarle una mano como se ha demostrado hasta ahora al club", ha reiterado, para considerar: "si esto todo vale para calentar a la afición alrededor del proyecto del Club Deportivo Badajoz y que esta campaña de abonos sea un absoluto éxito, pues bienvenido sean las leches que me pegan a mí porque sinceramente a mí ya no me hace ningún daño", dado que tiene la "mano tendida" de lo que representa y de él mismo en los días que le quedan como alcalde.