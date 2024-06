El SES aumenta las camas en hospitales de Badajoz por el repunte de Covid y la subida de actividad quirúrgica

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha avanzado un aumento de camas en el Complejo Universitario de Badajoz ante el repunte de casos de covid y el aumento "exponencial" de la actividad quirúrgica.

A preguntas de los periodistas sobre este tema con motivo de su participación en la entrega de los Premios 'Aprendo a cocinar con ...', en el salón de actos de la Parroquia de San Roque en Badajoz, García Espada ha explicado que se ha aumentado el número de camas en el Complejo Universitario Hospitalario de Badajoz ha sido por dos motivos.

Así, ha precisado que "el repunte de covid existe", pero "no sería suficiente aumentar el número de camas disponibles si no fuera porque, además, hay un aumento exponencial de la actividad quirúrgica", que ha achacado a la lista de espera que se encontraron desde el 2019 y ante lo que vienen a "arreglar los problemas".

"La lista de espera, repito, es de una legislatura entera pasada y dado el aumento exponencial de actividad quirúrgica para poder resolver esta lista de espera, unido al repunte covid, es lo que ha hecho que no únicamente se habiliten camas en el San Pedro de Alcántara", ha remarcado, junto con que "no" van a parar con la actividad quirúrgica y, "por tanto", se aumentan las camas para que se pueda atender la demanda del repunte covid y de cualquier otra patología porque no quieren que cese dicha actividad en los quirófanos.

Ahora mismo hay en torno a unas 40 camas disponibles en el Complejo Hospitalario de Badajoz, pero que "no están todas ocupadas" sino que "son las disponibles y se ocuparán conforme vayan haciendo falta". "En otros años lo que se hacía era descender la actividad quirúrgica, no vamos a parar la actividad quirúrgica, los extremeños no se lo pueden permitir", ha dicho.