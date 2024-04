Ricardo Cabezas pide al alcalde de Badajoz un presupuesto que "no tensione la vida municipal"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, un presupuesto para este año que "no tensione la vida municipal" y, en concreto que sea "fiable", "real", "respetuoso y transparente con la ciudadanía".

Al mismo tiempo, Cabezas ha reconocido que no entiende cómo puede llevar el equipo de gobierno diciendo desde hace cinco meses que los presupuestos se aprobarían "en breve", y ha tachado de "mala costumbre" que la "primera" ciudad de Extremadura haga presupuestos anuales cada dos años.

Asimismo, ha asegurado que no pide "nada extraordinario". "Quiero que el presupuesto no se infle, que sea fiable, que sea real, respetuoso y transparente con la ciudadanía, al servicio de ella y de los trabajadores de esta casa", ha remarcado.

También que responda a un modelo ciudad con el que se identifiquen los pacenses "y, por supuesto, más inversiones pero que se ejecuten, aunque cuando se apruebe definitivamente el presupuesto anual el año será de seis meses". "Es importante un presupuesto, aunque el PP lo devalúe con tanto retraso y lamento que, a pesar de la tardanza no llegue desde el consenso pues no espero que me llamen para pactar nada", ha apuntillado Cabezas.

NEGOCIACIÓN CON TODAS LAS PARTES

El portavoz socialista ha hecho hincapié igualmente en que le preocupa que el alcalde y su equipo no se hayan "empleado a fondo" en negociar con todas las partes, que hayan ido "a trompicones", "con interrupciones, con informaciones contradictorias, con demasiado tiempo sin comunicación con los agentes sociales", así como en que espera que la satisfacción sea general, que "no se tire por la calle de en medio y que el alcalde no tensione con sus decisiones la vida municipal".

Y es que, para Ricardo Cabezas, Gragera "no puede volver a tropezar con la misma piedra de 2022: la de incumplir su palabra en una negociación", según indica el PSOE en nota de prensa.

En relación a los presupuestos municipales del ayuntamiento, también ha ahondado en que no van a ser los del PSOE, y en que los socialistas esperan que se les entregue el borrador del mismo con más de 48 horas para analizarlos "con detenimiento".

Tampoco van a ser unos presupuestos participativos, una decisión que "choca" con ser Municipio de Gran Población, según Cabezas, que reclama que el presupuesto no sea "sectario", que "no acentúe" la desigualdad entre barrios, que sea solidario, que impulse y respalde a nivel económico el asociacionismo y aumente la partida de cooperación.

"Hoy en día nadie entiende no hacer copartícipe a la sociedad civil en la construcción de nuestra ciudad. Y si el presupuesto sube en ingresos, que suba para todo, que lo haga también el anexo de inversiones financiadas con recursos propios", ha continuado, a la vez que ha incidido en que los socialistas no contemplan que sean inferiores a 50 millones de euros.

Del mismo modo, Ricardo Cabezas no solo quiere más inversiones, sino que estas sean "más selectivas" y "lejos de ocurrencias disparatadas", por lo que espera que sean para transformar la capital pacense, estar a la vanguardia y hacer de Badajoz una ciudad más sostenible en términos ambientales y sociales.

En este punto, ha explicado que si les llamara el equipo de gobierno "a última hora" le harían ver la necesidad de que el presupuesto impulse la economía local; el empleo; que atraiga, fomente y retenga el talento de los jóvenes; una mayor partida para hacer un turismo más competitivo; apostar "de verdad" por el comercio minorista con una inversión proporcional a la necesidad existente o ayudas para la rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo.

Ha sumado igualmente el refuerzo de las políticas sociales con más recursos para atender a las familias y personas vulnerables; que se fije "con rigor" la construcción de viviendas protegidas y de alquiler; apostar "decididamente" por la renovación de la red de abastecimiento de agua; o transparencia para fortalecer y actualizar las políticas de cultura, deporte, juventud, participación, mayores y mujer, entre otras.

Finalmente, el portavoz socialista ha agradecido el trabajo de los funcionarios en la confección del presupuesto, ya que velan por defender el interés general.