La primera 'latin queen' de España, Mariah Oliver, narrará su experiencia este lunes en Badajoz

La primera 'latin queen' de España, Mariah Oliver, presentará el libro 'Latin queen: ascenso, caída y renacer desde el corazón de una banda' este lunes, 29 de abril, a las 19 horas en el Edificio Montesinos 22 de Fundación CB en Badajoz, dentro del Ciclo de Salud Mental.

Oliver, exmiembro y fundadora de la Nación Latin King y antigua latin queen, acercará en este encuentro su historia personal, así como a la raíz del problema que lleva a miles de jóvenes en todo el mundo a buscar en las pandillas callejeras su lugar en el mundo, según indica en nota de prensa Fundación CB.

"Entrar en la cárcel es duro, obviamente, pero salir no es un camino de rosas. Mientras cualquiera puede ponerse en el lugar de quien entra en prisión y lo que eso supone, se nos hace más difícil, en general, entender qué puede haber de malo en ser libre de nuevo", señala Oliver, que "ni siquiera" se considera "un buen ejemplo de esa situación", porque "apenas" pasó en la misma "unos meses".

"Sin embargo, incluso en ese corto periodo de tiempo, algo ha cambiado fuera, y todo te ha cambiado por dentro. Has sentido cosas que no habías sentido nunca y le has visto las costuras al sistema. No hay retorno a la vida de 'antes de'", ha reconocido.