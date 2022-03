Periodistas se concentran en Badajoz "por un periodismo digno y feminista" y contra los "techos de cristal"

La Asociación de la Prensa de Badajoz ha reafirmado su compromiso con la "igualdad plena" entre hombres y mujeres con motivo de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en relación al cual ha proclamado que el mundo "sigue siendo injusto con la mujer", que tiene más dificultad para encontrar trabajo, mantenerlo y prosperar; sufre "desigualdad" en sus hogares; o que se la mutila, se la esclaviza, sufre violencia física y sicológica y "sigue discriminada".

Una docena de periodistas han secundado frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en la capital pacense, una concentración convocada por la Asociación de la Prensa de Badajoz acompañados de una pancarta en la que se podía leer: '8 de marzo. Por un periodismo digno y feminista, por la conciliación y contra los techos de cristal en los medios de comunicación'.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Badajoz, María Jesús Almeida, ha señalado en declaraciones a los medios que esta asociación tiene "un año más la firme idea" de expresar su compromiso con la igualdad "total" entre los hombres y las mujeres, "sobre todo en tiempos en que la mujer viene sufriendo retrocesos porque cualquier problema social y mundial que se produce lo sufre fundamentalmente la mujer".

"Hemos sufrido la crisis financiera de 2008, la mujer retrocedió en derechos laborales y sociales, hemos sufrido la pandemia, la mujer ha retrocedido en derechos sociales y laborales, y ahora tenemos una guerra en la que seguramente la mujer también retroceda en derechos sociales y laborales", ha destacado, junto con que "no es posible" que la sociedad pueda permitir que más del 50 por ciento de la población "quede marginada y relegada a unos papeles que no son los predominantes y los que la mujer se merece, en igualdad con el hombre".

Por eso, ha continuado Almeida, este martes dicen "no a la desigualdad, y sí a la igualdad entre hombres y las mujeres", y recuerdan que un estudio de la Unesco arroja que el 73 por ciento de las mujeres periodistas han sentido agresiones en las redes sociales o en internet, o agresiones tanto a sus derechos como profesionales, como mujer o amenazas de agresión sexual, a sus familias, o en su integridad como persona, a tenor de lo cual ha defendido que "no hay derecho que esto siga ocurriendo".

En cuando al salario, ha rememorado que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en su comunicado por este 8M pone de manifiesto que en materia de brecha salarial la diferencia en el sector de medios de comunicación en el 15,9 por ciento, sobre lo cual ha recalcado que "no es posible" que la mujer gane menos que los hombres, "simplemente" porque no se les dan "las mismas oportunidades para alcanzar puestos de responsabilidad que es donde más se gana".

La concentración ha incluido la lectura de un manifiesto leído por varias periodistas y en el que la Asociación de la Prensa de Badajoz expone que este 8M es un día "para clamar en las calles contra la injusticia de la discriminación por ser mujer", para proclamar que "no vamos a cejar en la lucha por la igualdad" y para decir no a la prostitución, a la trata de mujeres, a la esclavitud sexual, al matrimonio infantil, a la mutilación, a los trabajos sin retribución, a la discriminación laboral, a las agresiones, a los asesinatos, a la violencia vicaria y a las violaciones.

"No a la marcha atrás en cada crisis mundial", incide el comunicado, que concluye: "queremos un mundo igualitario, un mundo en el que la mujer no se la prostituya, no se la esclavice, no se la case a la fuerza en la infancia, no se la mutile, no se la viole, no se la mate. Un mundo en el que la mujer pueda trabajar en igualdad, vivir y prosperar. Es nuestro derecho. Es nuestra vida".