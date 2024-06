Investigan una reyerta en la urbanización Los Rostros de Badajoz en el que ha resultado herido un hombre

Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están investigando una reyerta ocurrida este pasado miércoles, día 12, en la urbanización Los Rostros de Badajoz en la que ha resultado herido un hombre.

Por estos hechos no ha sido presentada ninguna denuncia, aunque el informe realizado por parte de la Guardia Civil "indica perfectamente lo que sucedió", ha señalado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los medios durante una visita realizada este jueves a las obras de permeabilización del azud de La Pesquera en Badajoz.

"No hay denuncia, pero nosotros el que no haya denuncia no significa que no se esté realizando la investigación... Seguimos realizando la investigación", ha añadido. "A veces este tipo de altercado no facilitan las cosas los que han sido involucrados", ha apuntado.

"Nosotros estamos investigando y nada más. No hay denuncia, por lo tanto el resto son conjeturas", ha señalado igualmente a preguntas de los medios sobre si este hecho pudiera estar relacionado con el cobro de un premio de un cupón.