El alcalde se reúne con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para tratar los problema del río

El alcalde, Ignacio Grajera, se ha reunido está mañana con la Confederación Hidrográfica del río Guadiana para tratar los proyectos que van a llevarse a cabo a corto y largo plazo en relación con el camalote y el nenúfar que invade el río.

La reunión que se mantuvo con la delegación del gobierno ha sido positiva y el alcalde ha comunicado que se van a realizar dos intervenciones en los azudes. La primera en la pesquera con la confirmación del presidente de la confederación de que "estará finalizada a finales de este año con un presupuesto de 2,2 millones". El objetivo es permeabilizar los azudes y abarcar una de las problemáticas con el rio, "que es la acumulación de lodo en el lecho del rio que provoca que se desarrolle el nenúfar". La segunda intervención se desarrolla en el azud de la Granadilla, el presupuesto es mayor y está todavía por determinar.

El deslogado se hará en las zonas con menos superficie y profundidad y cabe la posibilidad de realizarlo de dos formas: vaciando el rio, es decir, abriendo los azudes y afirma que "es más sencillo". Aun así no ha querido entrar demasiado en detalles ya que "corresponde llegado el momento a la confederación tratar el tema". Las zonas están identificadas y se sabe que técnicas usar.

"La cuestión principal es atacar esos lodos. La realización no es sencilla necesita una declaración de impacto ambiental y esa declaración, ya ha advertido confederación que se habla de dos años. Esta obra será a largo plazo" comentaba el alcalde.

El ayuntamiento "está poniendo de su parte para mejorar la situación del río" debido a que "los vecinos no entienden la situación y no están desacuerdo" también comentaba que "no se puede engañar a la gente con los pazos, dado que crea frustración y los vecinos tienen derechos a saber los plazo que se manejan".

El alcalde también comentaba que "siempre ha habido dudas de quien es el competente para hacerse cargo de estas cuestiones, cada cual defiende sus posiciones y competencias, pero independientemente de eso se colaborará para llevar a cabo un acuerdo. Y se realizará con la mayor rapidez que nos permitan los tramites administrativos y medioambientales".

Otra de las cuestiones tratadas por el alcalde es la navegabilidad del río Guadiana. Es un tema que también se ha tratado con confederación, pero afirma que " no es una cuestión sencilla, aunque supone un plus a la ciudad y generaría empleo y turismo".