El Alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera lamenta el "menosprecio" del Gobierno tras "cuatro años consecutivos" sin invertir en Badajoz

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha lamentado el "menosprecio" del Gobierno de España tras "cuatro años consecutivos" sin invertir "un solo euro en la ciudad más importante de Extremadura".

Gragera, a preguntas de los medios por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y sus inversiones en la ciudad, ha afeado que son "más de los mismo".

"Es la tónica habitual a la que nos tiene habituados este gobierno. Creo que Sánchez no sabe dónde está Badajoz o no conoce la importancia que tiene esta ciudad y por tanto no lo refleja en sus presupuestos", ha aseverado.

De esta forma, el primer edil ha criticado que, no es solo en los presupuestos del año 2023, sino que el Gobierno de España en los últimos cuatro años "no ha hecho una inversión en Badajoz".

En este punto, ha dicho que sería "interesante" ver si en algún periodo histórico un gobierno nacional ha acumulado "cuatro años consecutivos sin invertir un solo euro en la ciudad más importante de Extremadura" más allá, ha dicho, de "pequeños avances" con el Palacio de Justicia y "algún 1,5 Cultural" que está cofinanciado por el Ayuntamiento de Badajoz.

"Se le llena la boca hablando de que es el gobierno de la gente, pero aquí también hay gente y eso a mi me provoca una absoluta tristeza y una frustración enorme y ya está bien", ha aseverado.

Respecto a la consignación de 5 millones de euros para el primer tramo de la Autovía Cáceres-Badajoz, Gragera ha dicho que es "reírse de la gente" y "humo una vez más", toda vez que solo el primer tramo tiene un presupuesto de 94 millones de euros.

De esta forma, ha considerado que es "imperdonable" lo que está haciendo el Gobierno presidido por Pedro Sánchez con "mentiras", "engaños" y "falsedades" y ha añadido que no entiende a acertar el motivo.

Preguntado Ignacio Gragera por las acciones que podría emprender el consistorio pacense, ha apuntado que, "más allá del pataleo" y las enmiendas a los PGE que se puedan presentar a través de los grupos en el Congreso, poco pueden hacer porque "ni siquiera" se les escucha ni el PSOE en Extremadura es "capaz de hacerle frente a sus propios compañeros de partido en Madrid".