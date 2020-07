El grupo de Unidas Podemos critica al Ayuntamiento de Badajoz las escasas medidas de protección a sus trabajadores

Medidas de protección en el Ayuntamiento

Desde el grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz se insiste en que la corporación local no ha tomado las medidas de protección adecuadas para los trabajadores municipales. Argumentan que no se han repartido mascarillas para todos los trabajadores y en algunos de los casos que se ha hecho, tan sólo se les ha dotado de una mascarilla desde inicio de la pandemia. Incluso, hoy la concejala de este grupo, Erika Cadenas, ha denunciado en Onda Cero que en el caso del trabajador del Museo de la Ciudad Luis de Morales, contagio que se conocía en el día de ayer, no se han tomado las medidas adecuadas para evitar el contagio entre los compañeros del museo.