La valenciana Fátima Diame se cuelga el bronce en el Mundial de Glasgow

Ha tardado casi una década en encontrar el salto perfecto, pero Fátima Diame ya tiene la medalla que su talento prometía desde juveniles. Un bronce mundial indoor, nada menos. La valenciana tuvo que rendir a su mejor nivel en Glasgow para subirse a un podio de longitud apretadísimo, pero dio la cara cuando lo hacen las grandes: 6.78 metros en el quinto intento. Un salto de medalla, el mejor de su vida bajo techo.

Diame había comenzado el concurso dubitativa. 6.47 m en el primer intento, nulo en el segundo y 6.40 m en el tercero. Suficiente para la mejora, pero no tan convincente como para soñar con el podio.

Ella sabe que vale mucho más, lo ha demostrado en otras ocasiones. Tocaba sacarlo en el día D y a la hora H. Hizo otro nulo en el cuarto, pero en quinto, finalmente, lo sacó: 6.78 m, directa al bronce del que ya nadie le bajaría en el sexto.

Cerró el concurso con un nulo larguísimo con la ambición de seguir subiendo escalones en el podio. Después de ser séptima hace dos años en Belgrado y sexta en 2023 en Budapest, una medalla mundial. La que un día tenía que ser suya. Ese día ya ha llegado.

"Esta noche he solado que ganaba una medalla, la clave es soñarlo según Ana Peleteiro. Estoy muy contenta, lo he pasado un poco mal en la competición, pero yo pensaba pilla un salto solo uno, y cuando he cogido solo pensaba: ahora que no nos pasen", dijo la valenciana tras el último salto.

De hecho, Fátima Diame, reconocía que en Glasgow "me lo he pasado muy bien, es una de las pocas veces que puedo decir que me lo he pasado bien en la competición".