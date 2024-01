Valencia Basket suma una agónica victoria en el último cuarto ante el colista

Valencia Basket cortó su racha negativa en Liga Endesa con una remontada con un parcial final de 17-1 para acabar imponiéndose al Río Breogán por 88-80 en un partido en el que encontró en los minutos finales el acierto de Jones (14 puntos) y el trabajo de López-Arostegui (6 puntos y 11 rebotes) en un partido en el que Ojeleye y Davies (21 puntos cada uno) le sostuvieron hasta entonces. El equipo taronja comenzó mandando con un parcial de salida de 8-0 pero los triples del equipo gallego lo igualaban al final del primer acto y el acierto de Polite (7/10 en triples para empezar el cuadro visitante) le dio una renta que llegó a ser de once puntos, aunque los puntos de Davies y Pangos permitieron a Valencia Basket irse cinco abajo al llegar al intermedio. Momirov primero y después McLemore volvieron a estirar la ventaja visitante y aunque un parcial taronja la redujo, otro estirón visitante metía trece abajo al cuadro valenciano con nueve minutos por jugar. Apostando con Ojeleye de cuatro y empujados por la energía de Xabi, el parcial final culminó la remontada para comenzar con triunfo la segunda vuelta de la acb.

El entrenador Álex Mumbrú comenzó el partido con el quinteto formado por Chris Jones, Xabi López-Arostegui, Semi Ojeleye, Damien Inglis y Brandon Davies. El pívot taronja anotó la primera del partido y luego asistió por dos veces a Ojeleye para que Mrsic parase el partido cuando apenas se habían consumido dos minutos de partido. Pese al parón, Jones desde el tiro libre alargó el parcial a 8-0 hasta que McLemore anotó la primera del conjunto celeste. El cuadro gallego iba sacando viajes al tiro libre y McLemore y Nakic clavaron dos triples seguidos para poner el 12-11 al llegar a la mitad del primer cuarto antes de que un triple de Ojeleye cortara el parcial visitante. Momirov se lo devolvió y Fernández desde el tiro libre lo empató a 16 a tres minutos para acabar el primer acto. Pradilla en la pintura y desde el tiro libre defendió la renta taronja pero otros dos triples de Polite y Fernández ponían el 20-22 antes de una bandeja de Jovic y dos tiros libres de Pradilla para dejarlo con empate a 24 al final de los primeros diez minutos.

Jovic encontró a Puerto para el acierto en la pintura pero Polite metió el sexto y el séptimo triple de los gallegos (de diez intentos) y Rudan anotaba en la pintura para llevar a Mumbrú a parar el partido, pero Jogela ponía el 26-36 antes de que Davies cortase el parcial en 0-10. Dos triples seguidos del propio Davies activaron un poco la ofensiva taronja, pero el Río Breogán anotaba en cada viaje para defender su renta e incluso ampliarla a once puntos. Un triple de Ojeleye y tras una buena defensa, otro de Pangos recortaron y el propio Pangos devolvió la canasta de García para llegar al descanso con 42-47.

La segunda mitad comenzó con dos triples de Momirov pero dos tiros libres de Davies y una canasta tras rebote ofensivo de Ojeleye trataban de contener el despliegue ofensivo del alero serbio, que metió ocho puntos en los primeros dos minutos de la segunda mitad. Davies lo igualó el duelo ofensivo hasta que le pitaron la tercera falta y un triple y un 2+1 de McLemore que ponían el 51-61 al paso por el minuto 26. Un mate de Reuvers y un triple de Puerto tras recuperación impulsaron un parcial que llevó a Mrsic a parar el partido pero un triple de Polite, dos tiros libres de Nakic y una canasta de García volvían a estirar la renta visitante antes de que dos tiros libres de Harper lo dejaran en 59-68 con diez minutos por jugar.

Rudan y un triple de Nakic ponían el 59-72 con algo más de nueve minutos por jugar pero tras el tiempo muerto de Mumbrú, cinco puntos seguidos de Chris Jones encontraron la réplica de un triple de Jogela. Una bandeja de Davies y una canasta de Ojeleye a pase de Pangos se comían un poco de desventaja y Mrsic paraba el encuentro. Xabi apareció con dos rebotes y dos faltas recibidas para sacar un tiro libre que seguían acercando al cuadro taronja y que metió en bonus al conjunto gallego aunque Sajus ponía el 69-77 a seis minutos del final. Ojeleye convirtió desde la media distancia pero Sajus repitió para meter ocho arriba a los visitantes con cinco minutos por jugar. Una canasta de Xabi, un acrobático acierto de Davies y un triple de Ojeleye abrieron un parcial que recortaba a uno y llevaba al conjunto gallego a consumir todos sus tiempos muertos. Jones no aprovechó la primera opción para culminar la remontada pero sí la segunda y tras una buena defensa, repitió en el poste bajo. El tiro de los gallegos no entró y Pangos se escurrió por la línea de fondo para la bandeja antes de que García cortase el parcial en 13-0 para poner el 84-80. No se anotó en los dos siguientes acciones y el crono ahora corría a favor del cuadro taronja que sacó una falta en la que Davies aprovechó un tiro libre, Momirov no convirtió y López-Arostegui lo sentenció anotando un tiro libre y convirtiendo tras coger el rebote del error de su segundo tiro para asegurar el triunfo por 88-80