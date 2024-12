Valencia Basket lidera la Eurocup invicto y con un juego brillante

Invicto, el equipo de Pedro Martínez tiene una cómoda ventaja sobre el Hapoel, que es segundo con tres derrotas y que al tener también perdido el ‘basket average’ tiene ya casi imposible arrebatarle una plaza que además de evitar el cruce de octavos, como también la segunda, augura un rival algo más sencillo en cuartos.

El entrenador se mostró satisfecho tras la victoria de su equipo porque destacó que el equipo supo reaccionar cuando el conjunto israelí reaccionó en varias ocasiones.

“Hemos sido capaces de aguantar cuando el rival ha reaccionado. El baloncesto es un juego de parciales y no solo pueden ser positivos. Cuando ganas de 20 no quiere decir que vayas a ganar de 40 en la segunda parte”, afirmó en la rueda de prensa.

“Esto va de lo que tu haces y de lo que hace el rival, al principio del tercero ellos han tenido mucho acierto y también nos ha costado acostumbrarnos a sus cambios”, admitió.

El técnico recordó que al estar invictos todos quieren ganarles y eso supone un punto más de motivación para los rivales. “Somos un rival a batir y eso no es fácil. No es fácil ganar. Pensamos que vamos a ganar siempre fácil y no. Hay que respetar mucho a los rivales porque así te respetas más a ti”, explicó.

“Nos han ganado la lucha por el rebote ofensivo y han dado más asistencias. No es una crítica, sino que valoro al rival. No es ‘que mal que lo hemos hecho’, sino que hemos de mejorar y el rival lo ha hecho muy bien”, remarcó.

Por su parte, el técnico visitante Yonatan Alon admitió que ganó “el mejor equipo”, aunque dijo que el suyo mejoró en la segunda parte. “Mejoramos mucho en defensa pero no fue suficiente”, apuntó.

Alon admitió que ya es muy complicado que su equipo, que es segundo, pueda arrebatarle ya la primera plaza final del grupo B. “Honestamente, de la manera que están jugando no creo que sea posible, pero todo puede pasar en el baloncesto y queremos estar ahí por si se da la oportunidad”, concluyó.