Pepe Danvila: "El club no está en venta, el Levante tiene que ser de los levantinistas"

A una semana de una de las juntas más complicadas de la historia del Levante, el club vive una situación deportiva envidiable con el equipo en zona de ascenso directo a falta de 8 jornadas para que acabe el campeonato, lo que supondría, en caso de ascender, un alivio económico importante para unas cuentas que por primera vez desde hace varias temporadas, darán un resultado positivo gracias a las ventas de Andrés García y Giorgi Kochorashvili.

José Danvila, Consejero Delegado del club, ha sido protagonista en Onda Deportiva Valencia para repasar el momento que vive la entidad a nivel deportivo y económico.

El momento más duro desde que llegó al club "es no poder pagar los salarios, porque es gente que lleva muchos años en el club y claro que se pasa mal. Ahora tenemos que hacernos pequeños porque tenemos un corto plazo que nos aprieta. Para nada soy un salvador del club. Vamos a intentar reconducir la situación del club y creo que estamos en el buen camino", ha dicho José Danvila.

El club no se vende

El club "no está en venta, tiene que ser de los levantinistas. Esto no quiere decir que se pueda buscar algún compañero de viaje. Boluda siempre ha estado ahí, eso es verdad, pero primero queremos encontrar la estabilidad", ha explicado Danvila.

Con la refinanciación que se plantea "no se puede hacer una ampliación de capital, porque todo ese dinero iría a pagar a la gente a la que adeudamos, al club hay que quitarle carga ahora", ha reconocido el Consejero Delegado.

El objetivo pasa por "estar en primera y luego hay que saber quién somos y que pretendemos ser. Somos el segundo equipo de la ciudad y desde esa humildad tenemos que trabajar", ha apuntado el máximo accionista del club.

Las secciones, en el punto de mira

Si el equipo femenino se queda en primera "mantendremos estructura, si baja se buscarán fórmulas. Hay inversores interesados, pero el objetivo es que siga integrado en el club. El fútbol sala es complicado que continúe estando como hasta ahora, porque además es uno de los compromisos que adquirimos", ha apuntado el directivo.

Con el ex-director deportivo "cometí el error de extender un contrato tan largo para Miñambres porque me hipotecó. Él ofreció rebajarse el salario pero teníamos que reducir más en el club. No llegamos a entendimiento, aunque la propuesta se la trasladé en persona y no por whastappp", ha querido exponer Danvila al respecto de la salida del astorgano del club.