Valencia Basket firma en Hamburgo una nueva victoria en la Eurocup

Valencia Basket, inconstante pero en inercia positiva, venció este martes en casa de un Veolia Towers Hamburgo que llegó a incomodarle pero ante el que mantuvo la calma para, de la mano de Josep Puerto y Chris Jones, controlarle, amarrar su décima victoria y seguir invicto al frente del grupo B.

El equipo valenciano, que rompió el choque con un parcial de 2-21 para cerrar el tercer cuarto, tiene la primera plaza virtualmente asegurada y pagó un precio aún por definir en esta victoria en forma de lesión en un tobillo derecho del joven Sergio De Larrea.

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, afirmó tras la victoria que acabó contento por el triunfo pero disgustado por la falta de regularidad de su equipo.

"Hemos ganado pero no hemos tenido regularidad. Jugamos mal el último cuarto y concedimos canastas fáciles. Estamos contentos por la victoria pero no estamos contentos porque no jugamos un partido de cuarenta minutos", lamentó en la sala de prensa.

El técnico admitió que el exceso de consultas de los árbitros al 'instant replay' que se requirieron y las rectificaciones del marcador además de "aburrir al público" dejaron sin ritmo el encuentro. "Pero es lo que hay y lo que tenemos que hacer es adaptarnos", subrayó.

Además confirmó los problemas físicos en el tobillo derecho de Sergio De Larrea pero no su alcance. "De Larrea tiene unos problemas en el tobillo, ya los tuvo la semana pasada y se ha resentido. Le harán pruebas y veremos el alcance, si es más o menos", apunto.