El UPV Léleman Conqueridor retoma la Superliga en Palma de Mallorca

El UPV Léleman Conqueridor se reincorpora a la Superliga tras una semana marcada por las consecuencias que ha dejado la DANA. El equipo se sumó al luto decretado por la Generalitat Valenciana como muestra de respeto y solidaridad con todos los afectados y aplazó su partido contra el CV Melilla del pasado sábado. Esa quinta jornada se recuperará el próximo 12 de diciembre en el Pabellón de la Universitat Politécnica de València a las 19:30 horas.

Después de dos semanas sin competición, el conjunto valenciano retoma la sexta jornada este 9 de noviembre a las 18:00 horas en el Pabellón Son Moix ante el Club Vóley Palma. Con la mente todavía puesta en los afectados por esta catástrofe, el club balear ha querido mostrar su apoyo en esta jornada organizando una recogida solidaria de alimentos y materiales, así como donar la recaudación de la venta de entradas a los damnificados por la DANA.

En el plano deportivo, el UPV Léleman ha ido recuperando con relativa normalidad los días de entrenamiento para preparar el partido y viajar hasta Palma de Mallorca. El equipo afronta esta jornada desde la cuarta posición y busca una nueva victoria que consolide el buen arranque de temporada. Seguir la estela del CV Guaguas, líder de la competición, es el objetivo que se ha marcado el conjunto de Marcos Dreyer tras esta vuelta al trabajo.

“Hace poco pudimos volver a entrenar. Tuvimos unos días en los que no había manera y tampoco teníamos el ánimo. Pero se ha hecho lo que se podía y nos hemos centrado poco a poco en la competición. Tenemos dos días para trabajar y lo afrontamos con muchas ganas, aunque no tan bien preparado como otras veces. Vamos muy motivados para competir que es lo que siempre hacemos”, señalaba el entrenador del UPV Léleman.

Por su parte, el conjunto de Palma de Mallorca tampoco pudo disputar su partido ante el Pamesa Teruel Voleibol debido al temporal, por lo que ambos equipos llegan tras dos semanas sin competir. No obstante, el conjunto balear atraviesa por un mal momento y todavía no ha logrado sumar ningún punto esta temporada. “La situación que atraviesa Palma te dobla la presión. Es un partido donde supuestamente tienes que ganar y la Superliga está complicada. Palma algún día va a jugar mejor y esperemos que no sea en esta semana”, apuntaba Dreyer.

Genaro López, entrenador del CV Palma, también advertía de la complicación del partido para los suyos. “Tenemos un partido difícil, como todos. Es un equipo fuerte, que arriesga mucho, tiene a jugadores importantes, juega mucho con el saque… Tenemos que aprovechar algunas cositas que no hacen tan bien y nos estamos preparando”, señalaba el técnico argentino en la rueda de prensa previa.

Dinámicas opuestas

En el duelo de anotadores, Javi Monfort marca distancias con 71 puntos frente a los 46 del brasileño Lucas Lázaro. Destaca también en comparativa entre ambos equipos los 27 saques directos del UPV Léleman frente a los 13 del Club Vóley Palma, y donde Vicente Monfort se erige protagonista con 6 aces en lo que va de temporada. Además, Marcos Dreyer contará con un Rodrigo de Melo que ha tenido dos semanas más para continuar progresando en su recuperación y cada vez irá contando con más oportunidades.

Las dinámicas opuestas se pondrán sobre la pista en Son Moix y determinarán si se mantienen las buenas sensaciones del UPV Léleman Conqueridor, lo que acrecentaría las dudas en el club balear. Y es que, a pesar de que en la temporada anterior el CV Palma forzara el quinto set jugando en casa, los valencianos le tienen tomada la medida a sus rivales. Conqueridor ha ganado los cuatro partidos disputados en las dos últimas temporadas y espera que no se le escape seguir extendiendo esa cifra.