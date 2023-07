Tres propuestas de viabilidad económica para la nueva presidencia del Levante UD

LEER MÁS El CD Leganés y el Levante UD acuerdan otro préstamo por Franquesa

Son días importantes para el Levante UD y su futuro, tanto a corto como largo plazo. Después de que el presidente Quico Catalán comunicara durante los últimos días de julio que no ejercerá un nuevo mandato, se abrían las ventanas para buscar caras nuevas que se pongan al frente como máximos responsables de la entidad. En la jornada de ayer, concluía el plazo para presentar posibles propuestas y tres serán los escenarios que se manejarán.

A las 14:00 horas del lunes, sobre la mesa de la Fundación Cent Anys del Levante UD se presentaron oficialmente tres opciones diferentes. Estas tienen nombre y apellidos: Miguel Ángel Valiente, Pepe Danvila y una tercera con Pedro Lizondo, Carlos Ayats y Diego Simón en conjunto.

Actualmente, la propuesta de Miguel Ángel Valiente avanza a paso firme. Con un equipo de trabajo ya establecido, con caras visibles como Vicente Latorre y Patricia Rodríguez entre otros, esta tarde a partir de las 18:45 horas presentarán en sociedad en el Ateneo Marítimo su plan de viabilidad, en el que también habrá una inversión de 50 millones de euros más variables.

Por otra parte, también fue presentada la opción de Pepe Dánvila, que va ligado al empresario Vicente Boluda. Esta fue la más rápida en dar sus primeros pasos, ya comunicada formalmente el día del adiós de Quico Catalán. A pesar de las diferencias de los últimos días respecto a los plazos y condiciones, se sumó este plan de viabilidad, aunque el comunicado de la Fundación cita que informaron vía email que caducaba el pasado 19 de julio.

Finalmente, en lo que respecta al plan conjunto de Pedro Lizondo, Carlos Ayats y Diego Simón junto a otros miembros del FROG, no cierran ninguna vía. Sin embargo, el citado Ayats informó en la tarde de ayer que no se trata de una candidatura. "Esta propuesta no es una candidatura, ni la conllevará nunca mientras no se cierre ninguna de las vías de financiación abiertas y que, para cristalizar, necesitan que el club facilite toda la información requerida por los potenciales inversores", publicó.

Al margen de estas propuestas, también se postuló la opción del patrono Javier Martínez, aunque definitivamente no presentó nada firmemente al concluir los plazos establecidos.

Ya durante la tarde de ayer tuvo lugar la reunión ejecutiva de la Fundación tras presentarse los tres planes de viabilidad. En ella se acordó el traslado de las propuestas a una consultora externa para analizarlas, así como que, tras la presentación del respectivo informe, las posteriores reuniones se celebrarán durante la primera quincena del mes de agosto.