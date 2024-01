Rubén Baraja: "Quiero ver la reacción del equipo"

El entrenador del Valencia Rubén Baraja se mostró preocupado por "todo, no sólo nosotros, si no también el Athletic. Está en el mejor momento de la temporada y nosotros hemos de dar respuesta a lo que pensamos que es bueno para este partido, manera, intensidad, etcétera y rotaremosalgunos porque son humanos y necesitan dosificarse y hemos de dar respuesta, y quiero ver la reacción del equipo a esta situación" tal y como expresó en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlethic.

Tras la derrota en Copa del Rey frente al Celta el técnico recordó que su plantilla está formada por "chavales de 18 y 19 puntos que están viendo cómo es la élite. Están comenzando a adquirir hábitos, algunos por formsr incluso físicamente. Están en el proceso inicial, van a ser muy buenos, pero hay que entender que son humanos y se pueden equivocar".

En la Copa "si pierdes te vas fuera y la liga es distinta, es de momentos, de inercias. Ellos vienen muy bien, soy muy fan de Ernesto por cómo prepara sus equipos. Estaremos ante nuestra gente y no hay tiempo de lamentarse", explicó el entrenador del Valencia CF.

Baraja habla de su futuro

Baraja, siempre reacio a hablar sobre su futuro en el club, explicó que en una entrevista "me preguntaron dónde veo yo al Valencia en 2025. Dije que me gustaría que pudiéramos estar más hacia arriba. Mi objetivo es crecer ir hacia arriba y luchar por los puestos más altos. No es un proceso que se complete de la noche a la mañana, y hay que trabajarlo y madurarlo hace falta ambición deportiva. Eso es lo que yo deseo y me gustaría, y el club debe estar en consonancia con esto".

Respecto de estar en Europa la próxima temporada, reconoce que en estos momentos solo piensan "en hacer lo que tenemos que hacer. El cómo es lo que me preocupa. Si además ganas y haces un buen partido es lo que me importa. Pararte a pensar en las consecuencias de dónde vas a estar si ganas un partido te puede sacar de hacer las cosas bien. Mañana tras el partido ya veremos la valoración que toque".

A la afición les recordó que en este partido "les necesitamos porque hay otra guerra y va a ser muy difícil. Yo he estado muchas veces ahí abajo y te aseguro que es brutal cuando la gente te empuja y llena la grada, cuando llegamos con el autobús, cuando te aplauden en lugar silbarte tras un error, eso los jugadores lo saben y todo eso nos hace mejores".