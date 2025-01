Rafael Louzán: "En ese apartado, soy un valenciano más porque quiero que Valencia sea sede del Mundial"

El presidente de la RFEF, Rafel Louzán, ha visitado Valencia para mantener un encuentro con los clubs afectados por la DANA y las instituciones a fin de conocer en que punto se encuentran los trabajos de recuperación de las instalaciones.

En la reunión han acompañado al presidente de la RFEF representantes de LALIGA y de la federación autonómica, la Diputación provincial, representes del Valencia CF y del LEvante UD y la Fundación Trinidad Alfonso.

Tras la reunión, el presidente ha atendido a los medios de comunicación, ante los que se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Valencia, pese a ser descartada en un inicio, puedas ser sede del Mundial 2030 una vez reiniciadas las obras del Nuevo Mestalla.

En ese apartado, "soy un valenciano más porque quiero que Valencia sea sede del Mundial. Valencia va a tener el estadio más moderno para cuando se celebre el Mundial porque no hay otro en marcha con sus características. Soy el primer aliado y reitero aquí que esta ciudad no puede quedar fuera si España tiene 11 sedes. Es un compromiso de la RFEF y vamos a trabajar para ello. Mi sensación y lo que les puedo transmitir es que estoy plenamente convencido se que Valencia será sede del Mundial", ha dicho Louzán.

Hay razones más que suficientes para que Valencia sea sede y para eso yo soy un valenciano más

Los plazos iniciales se alargaron y "parece, son más de 2000 folios, que hay dos sedes, que son Valencia y Vigo, que por la documentación que aportaron no entraron, pero eso ya forma parte del pasado. Ahora, solo nos queda un camino y es lograr que Valencia sea sede. Hay razones más que suficientes para que Valencia sea sede y para eso yo soy un valenciano más". ha comentado el máximo representante del fútbol nacional.

"Es inexplicable que en un país que se llama España, esa Comunidad tan importante para este país y lo que supone, que no tenga una sede para el Mundial. Es algo que tenemos que lograr y estoy plenamente convencido de que lo vamos a lograr", ha explicado el presidente.

"Yo podría ser más cauto, pero como no va conmigo, tengo que decir lo que pienso. Me parece de justicia que Valencia sea sede del Mundial 2030. Lo pienso yo y lo piensan muchas personas. Es verdad que habría que haber cumplido en su momento, pero si no se ha cumplido es porque no se ha podido. Pero hay ahora muchas circunstancias que nos confirman. Las obras se están ya iniciando. Vamos a trabajar para que sea que sea el mejor Mundial de la historia, ¿cómo no va a estar Valencia? Intento cumplir lo que prometo. La última palabra es verdad que es de FIFA, pero suele tener solidaridad en este tipo de situaciones", ha concluido el gallego.