Pedro Martínez: "Hemos roto el partido por ritmo, pero no todo el monte es orégano"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este miércoles tras el triunfo de su equipo ante el Cluj-Napoca por 108-80 en la Eurocopa que rompieron el partido por ritmo pero destacó que deben ser conscientes de que “no todo el monte es orégano”.

“Por ritmo hemos roto el partido. Pero cuando pasa lo que ha pasado en la primera parte hay que mirar lo bien que lo hemos hecho nosotros y lo mal que lo han hecho ellos. Hemos roto el partido demasiado pronto, han bajado los brazos y hemos cogido una distancia demasiado grande. No es lo normal, hemos de ser conscientes de que no todo el monte es orégano”, explicó en la sala de prensa.

El entrenador del conjunto valenciano dijo que es normal que el equipo perdiera algo de tensión tras sentenciar el choque en la primera parte al anotar 73 puntos.

El técnico explicó que la lesión de Chris Jones no parece grave. “Parece algo pequeño en el tobillo. Le harán pruebas pero el jugador cree que no es grave más allá del dolor que tiene pero no sé si recuperará en 48 horas”, apuntó en referencia al partido del viernes ante el Lietkabelis.

En cambio, el entrenador del conjunto valenciano se felicitó por que regreso de Xabi López-Arostegui. “Es buena señal que vuelva a estar”, apuntó.

Por su parte, el técnico rumano Mihai Silvasan aseguró que el Valencia mereció el triunfo pero lamentó la mentalidad que tuvo su equipo en la primera mitad. “No entendimos cómo se debía afrontar el partido. Debimos ser más físicos, luchar más y hacer más faltas. Marcó el partido”, admitió.

“Tenemos que hablar sobre este partido para sacar conclusiones y mejorar”, explicó.