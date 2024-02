Pablo Sánchez: "Si yo supiera que con un comunicado gano un punto o tres hago lo que haga falta"

Aunque 72 horas después, el club en voz de su presidente, Pablo Sánchez, ha querido salir en representación del Levante UD tras el error arbitral del partido contra el Español, que además no es el único que sufren los granotas esta temporada, que debido a esas equivocaciones ha perdido puntos contra Leganés, Eibar, Racing o Villarreal "B".

En la rueda de prensa se echaba de menos contundencia por parte del club, algo a lo que el presidente ha dicho no estar "de acuerdo. La respuesta es contundente desde que yo, como presidente, estoy aquí. Hablé con el árbitro después del partido, también con el presidente del CTA ayer y le expuse lo que pensamos. Hacer un comunicado oficial no lo veo necesario porque entre otras cosas no consigues nada. Si yo supiera que con un comunicado gano un punto o tres hago lo que haga falta".

Hay errores, "errores humanos y errores tecnológicos, es la realidad. Llevamos una temporada, podemos incluso incluir la temporada pasada, estamos en Segunda por una decisión arbitral. Esos errores nos están marcando y hay que tener clara una cosa; abitrar es dificilísimo y entendemos perfectamente cuál es la labor del árbitro. Entendemos que un árbitro se va a equivocar, pero también es verdad que llevamos una temporada en la que las equivocaciones caen siempre de nuestra parte. El Levante es un club centenario, con mucha historia y queremos que se respete a este club", ha declarado Sánchez.

A la demora en reaccionar, el presidente ha reconocido que en caliente "es mejor no hablar. El otro todo el mundo estábamos enfadados como es lógico, como cualquier aficionado más, pero yo tengo que guardar las formas, soy el presidente. Debo reflexionar para luego hablar las cosas bien, consideraba que no era el momento y que había que guardar un tiempo para poder verlo bien", ha dicho el presidente.

Desee la entidad descartan emprender más medidas y creen que hacer ver "nuestro malestar y nuestra impotencia ya es contundente. Nos estamos alejando de los puestos de ascenso por concatenaciones de errores en nuestra contra. Más que eso no merece la pena hacer. No es la primera vez ni será la última, arbitrar es muy complicado, el viernes habrá errores. El domingo siguiente también. Los seguirá habiendo y no podemos estar todos los días discutiendo por estas cosas", ha recalcado Pablo Sánchez.

Felipe Miñambres reconoce haber hablado con el colegiado

Pese a que el presidente reconoció haber hablado de forma relajada con el colegiado tras el encuentro, las formas por parte del director deportivo no fueron las mismas. "Yo sí hablé en caliente con el árbitro y estaba muy caliente, él fue muy educado pero yo le dije lo que pensaba. , a partir de ahí es una conversación privada", ha dicho Miñambres.

Al final, "contra el Alavés aquí tardamos siete minutos en revisar aquella jugada y se tuvo que mirar con microoscopio. Y tocó hacerlo. Y en estas, donde hay de 3/4 imágenes, hay mayoría donde se ve la mano, al final no se para. Bueno, hay tantas cosas que explicar, que ver y que han pasado. Es difícil, para mí resulta difícil", ha expuesto el astorgano.

En ese sentido ha exigido a todos los estamentos del fútbol "ver la forma de mejorar el VAR que está para ayudar. Es una herramienta que yo creo que se está utilizando mal. Nos está perjudicando a todas las personas que estamos en el mundo. Estamos ahora peor que cuando no había VAR y algo debemos hacer. Vamos a contrapaso, como en el ejército, cuando no tiene que ir el del VAR, va y cuando debe, no va", ha declarado el director deportivo.