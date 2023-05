¿Qué pasa con Facundo González?

Facu González, central zurdo del filial, fue llamado por la selección de Uruguay este pasado martes para disputar el Mundial Sub 20 que se celebra en Argentina a partir del próximo día 20 de este mes sigue con un futuro más que incierto en el club de Mestalla.

El jugador partió hace ya una semana hasta su tierra natal para preparar la cita mundialista, con permiso del club, con lo que se perderá el Play Off de ascenso a la primera RFEF .

El central uruguayo ya fue uno de los lideres de su combinado en el Sudamericano disputado el pasado año, donde llegó a la final cayendo contra Brasil, siendo titular e incluso anotando un gol ante los anfitriones.

Llegó con 17 años

El uruguayo llegó al Valencia CF proveniente de la cantera del RCD Espanyol en julio del 2019, firmando su contrato profesional con 17 años, tres años aludiendo al articulo 18.2 del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), establece tanto una duración mínima como máxima y en este caso en el momento de realizarle el contrato se trata de un menor de edad con lo que “Los jugadores menores de 18 años no pueden firmar un contrato de profesionales de una duración mayor de tres años”. Sabiendo esto, el Valencia realizó una vez cumplidos los 18 años una ampliación de un año con lo que le restaría un año más con los valencianistas.

Su subida al primer equipo no se dio

Pasó rápidamente del juvenil al filial en el 2020 e incluso la pasada temporada José Bordalás conversó con el futbolista para demostrarle la confianza para poder subir al primer equipo, pero esa conversación quedó en nada.

Llegó esta temporada y Gattuso también habló con el central invitándolo a que pudiera ser llamado por las selecciones inferiores de Italia, ya que tiene doble nacionalidad con Uruguay e Italia. Algo que el futbolista rehusó.

Tampoco fue llamado por el primer equipo de Gattuso que en enero abandonaba el club llegando Rubén Baraja, que según hemos podido saber también mantuvo una reunión con el futbolista a través de Toni Seligrat.

Muchas ofertas al uruguayo

Las evoluciones del futbolista tampoco han pasado desapercibidas para algunas de las mejores agencias de representación a nivel nacional e internacional aunque el futbolista sigue manteniendo su futuro con su antiguo representante.

Llega el final de curso y ya son algunos los que han llamado a la puerta entre ellos equipos españoles de primera división, en segunda división con opciones de primera, desde el futbol danés, alemán, italiano y desde la MLS.

Sin esperanzas de continuar

Desde el entorno del futbolista se indica que el Valencia CF no ha ejercido ninguna renovación esperando al último año de contrato que le resta al futbolista y dicho no movimiento no hace albergar esperanzas de continuidad en la entidad blanquinegra

Esa es la realidad, una realidad en la que el Valencia alude a la clausula de rescisión del Facu González, en torno a los 6 millones de euros, aunque tratándose de último año de contrato y con 0 minutos en el primer equipo se intentaría conseguir carta de libertad o establecer una salida que rondaría el millón de euros.

Lo bien cierto es que ahora mismo su futuro parece incierto pero apelando a la construcción del relato con el internacional uruguayo su futuro apunta lejos de tierras valencianas.