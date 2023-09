Pablo Sánchez: "El ascenso no deber ser una necesidad"

Pablo Sánchez ha sido el protagonista en los micrófonos de de Onda Deportiva Valencia donde ha repasado desde su cariz más personal hasta la actualidad del conjunto levantinista.

Su lado más personal

"Soy un empresario de Valencia de 49 años casado con una valenciana nacido en Palencia y criado en Valladolid, conocí a mi mujer de Erasmus en Bélgica, ella estaba en Francia y me vine a estar con ella en Valencia y a buscar trabajo y desde entonces un levantinista más, enamorado de este club". "Vine con 27 años y mi levantinismo nace por un intimo amigo que me metió el gusanillo, me puse a jugar en el Catarroja. Jugaba bien, de los buenos, de organizador con buen toque, por eso me gusta el buen fútbol.

A mi mujer le ha gustado el fútbol más cuando mis hijos han jugado. Ella nunca me fue a ver pero a mis hijos sí. Ahora sí que viene al Ciutat, yo con mis hijos he venido siempre".

"Ella (mi mujer) me preguntó si estaba seguro porque me ha visto sufrir estos últimos años como consejero o como cualquier levantinista, con el descenso, con el partido ante el Alavés, mi respuesta fue sí. Estoy muy contento por dar ese paso en responsabilidad, muy orgulloso de tener esta posibilidad de representar al Levante UD".

"Me hubiese gustado mucho ser futbolista y estuve cerca de serlo lo que pasa es que hay un momento en el que debes apostar por dedicarte a esto o estudiar y en mi caso fue el estudio. Viendo compañeros míos donde han llegado… podría haber forzado más la maquina. Nunca di el paso al primer equipo".

Coincidió con Rubén Baraja en el Valladolid

"Hubo alguno que llegó como Rubén Baraja, yo jugué con él el juvenil del Valladolid. Hemos coincidido hace poco porque vive cerca. Él jugaba por delante de mí en el campo".

El dialogo y la educación es básico, sí que es verdad que el fútbol es diferente a tofo pero también hay gente con ese talante

Seguro del puesto que ha cogido

"Estoy tan seguro de coger el cargo porque tenemos un gran equipo de trabajo y también deportivo, pero somos gente en el consejo con una experiencia profesional importante con muchas ganas de sumar, trabajar y aportar muchas ideas.

Tengo tres cosas en mi vida, la familia, el trabajo y el fútbol. Considero que la gente que dirigimos debe saber de fútbol aunque sí que es verdad que he visto presidentes que dicen saber más que el entrenador, no es mi caso siempre hay profesionales que saben más que nosotros y cuando les ves trabajar te das cuenta que ellos son profesionales de eso".

Quico ha sido el mejor presidente

"Quico Catalán ha sido el mejor presidente del Levante UD y si no ha querido seguir ha sido porque así lo ha decidido, que su etapa se había acabado. Yo creo que con el tiempo se valorará aunque creo que ya se valora. Yo viajo mucho por España y el extranjero y estos últimos años ver la idea de lo que la gente tiene del Levante es muy satisfactorio, la gente quiere y aprecia al Levante".

El recuerdo del penalti del Alavés

"Quico dijo que si el Levante hubiera ascendido, hasta en dos ocasiones, por el goal-average y por el play-off, se hubiera ido igual. Desde el momento del Alavés todos los presidentes con los que me he encontrado siempre me preguntan “¿cómo estáis?” porque fue una película de terror. Yo esa noche, la del Alavés no pude dormir y el domingo fue el más largo de mi vida, no quería mirar el móvil ni hablar con mi mujer, ni mis hijos y solo quería que pasara el tiempo. Recuerdo que ese domingo hacía bueno y no quería salir de casa. Lo viví como lo vivieron todos los levantinistas. Fue un día y una noche trágica porque fue como una película de terror, lo perdimos en un segundo y además con esos 6 minutos de VAR dilucidando algo que, para mí, no fue penalti. Hemos visto muchas manos como esas que no se han pitado y creo que no es una jugada para dejar a un equipo en segunda, un equipo que había sido mejor en liga regular que había aguantado los dos partidos con un empate que nos valía… entiendo una falta, una zancadilla pero unas manos que primero toca en el muslo, que está de espaldas… De todas formas agua pasada no mueve molinos. Ahora nos hemos levantado y estamos preparados para intentarlo otra vez".

El nuevo consejo

Yo un forofo no soy pero tonto no soy y si me están intentando hacer daño salto porque al Levante UD se le respeta.

Ningún miembro del consejo cobra, no somos profesionales del fútbol como lo era Quico. Vamos a intentar un ser un consejo ejecutivo. Yo, por ejemplo, le voy a quitar horas a mi familia y lo llevan bien, de momento. Estos últimos años ya le he dedicado mucho tiempo, a viajes… y me gusta estar con el equipo".

La herencia de Quico Catalán

"Quico era un presidente profesional, y el consejo tenía voz pero él era ejecutivo, llevaba el día a día y ahora vamos a intentar estar más. Entiendo que la gente pueda pensar en continuidad pero solo quedan tres miembros del consejo anterior y aún faltan por venir. Las decisiones se van a tomar con un modelo diferente, aquí todo va a ser desde el consenso y las decisiones deportivas se toman por el director deportivo con dialogo constante con el entrenador.

La palabra ascenso, con la actual situación no es una obligación pero es una ilusión, máxima ilusión y no es una necesidad y eso es lo que debemos hacer que no se convierta en una necesidad aún así hay que ilusionar al aficionado porque hay un equipo joven, con ganas, ilusión, con una mezcla de juventud y experiencia".

El equipo de Calleja

"A mi, por ejemplo, no me ha sorprendido este inicio de temporada, me lo esperaba y eso que la pretemporada no fue la mejor y eso suele pasar. Lo que me encanta es ver como vi al estadio ante el CD Eldense, sonriendo, olvidando lo pasado… y los aficionado apretando en clara comunión con el equipo".

"La temporada pasada teníamos un muy buen equipo y nos faltó la pizca de suerte y este año tenemos jugadores con mucha hambre y que se buscan el respeto y el poder jugar en primera. Esa ambición además la tienen en un club muy grande que ha estado 11 de los últimos 14 años en primera".

Sin dudas con Calleja

"Nunca hemos dudado de Calleja, es más, si tuviéramos que salir al mercado y Calleja estuviera en esa posibilidad, seguro que lo hubiéramos elegido a él".

Posibilidades de mercado en invierno

"Respecto al mercado de invierno, ahora mismo no se contempla nada pero si viene una buena oferta habría que valorarlo pero nunca se debilitaría al equipo, si se va alguien vendrá otro.

Morales es un gran jugador, las decisiones las tomará Miñambres, y habrá que valorarlo, nuestra situación deportiva, su situación, nuestra situación como club… Habría que valorarlo.

Si ha habido futbolistas que me han marcado ha sido Iborra, viniendo de donde venía con esa trayectoria, el primero a entrenar, el primer dispuesto a todo, humilde como él solo y se lo dije personalmente porque me parece un fuera de serie".