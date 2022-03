El juicio de Libertad VCF destapa los números de Meriton

En la mañana de este lunes ha tenido lugar el juicio de Libertad VCF como demandante sobre el Valencia CF de Meriton. Un juicio sustentado en tres puntos, los sueldos de los directivos valencianistas, Anil Murthy y Kim Kho, las 3598 acciones que se necesitan para asistir a junta y el crédito de 16,5 millones de euros que el propio Peter Lim dio al Valencia CF siendo el máximo accionista del club.

Por parte del Valencia el abogado Fernando Badenes fue quien defendió a la entidad de Mestalla que acudió además con Javier Solís (abogado del club) como representante valencianista, mientrass que por parte de la parte demandante acudieron Jose Antonio Perez, Dionisio Canales entre otros de la agrupación representados por el abogado Álvaro Sendra.

La denuncia tuvo lugar el pasado 10 de enero de 2021 y este lunes quedó vista para sentencia tras un juicio en el que se expusieron los argumentos anteriormente citados, tanto por parte de Libertad VCF como del Valencia Club de Fútbol.

El préstamo de Peter Lim

El primero de los puntos fue el prestamo que Peter Lim dio al Valencia CF, un crédito donde hemos conocido quienes eran los jugadores que Peter Lim había pignorado en caso de impago, Paulista. Kondogbia, Ferran Torres y Diakhaby, garantías que cambiaron cuando se vendió a Ferran Torres por Guedes y cuando se vendió a Kondogbia por Daniel Wass. Crédito que ha sido capitalizado en la última ampliación de capital y por el que Libertad VCF alude entre otros puntos un conflicto de intereses ya que muchos de los que supervisaron y aprobaron dicho credito a favor de Lim trabajan también para un Valencia capitaneado por el Meriton de Lim.

Por parte de la abogacía del club se defendía aludiendo a que Bankia ofreció una financiación alternativa al Valencia para el pago del préstamo "en condiciones menos beneficiosas para el club", pues además de la pignoración de los derechos de "varios jugadores", también se incluían derechos televisivos. Además, si se hubiera aceptado la opción de Bankia, en el caso de la venta de algún jugador pignorado (como fue el caso), el club no podía cambiar la pignoración de un jugador a otro (como sí se hizo con el préstamo de Lim) y el club hubiera estado obligado a pagar. Además de defendía el club con que Lim, con este crédito es un acreedor subordinado y sin ninguna preferencia en caso de un concurso de acreedores.

Sueldos de Anil y Kim

Quedaron al descubierto los sueldos de Anil Murthy como presidente y Kim Kho como consejero profesional. Unos sueldos que según Libertad no son proporcionales al estado de las cuentas del club en el momento se aprobó esa retribución (8 millones de perdidas), aludiendo a que el sueldo va en proporción de la cifra neta de negocio del grupo, sin tener en cuenta perdidas o ganancias.

En el caso de Anil Murthy son 460.000 euros fijos anuales más variables más el pago del alquiler del hogar, el colegio de sus hijos, seguro médico internacional, un coche oficial y un vuelo a Singapur tanto a él como a su familia. A la cantidad mencionada se le suman unos variables que van en función de lo que dicta el consejo de administración.

Por parte de Kim Kho son 200.000 euros fijos anuales más variables el pago de 4000 euros mensuales de alquiler del hogar, seguro médico internacional, coche oficial por 3000 euros y dos vuelos de ida y vuelta a Singapur. A la cantidad mencionada se le suman unos variables que van en función de lo que dicta el consejo de administración.

El Valencia CF justifica el salario de los directivos en base a la comparativa con "clubes similares" como el Atlético de Madrid o el Sevilla, los consejeros del primer club tienen de salario un 2% de los beneficios netos, los consejeros del segundo club tienen de salario un 1% de los beneficios netos.

Legitimidad de Libertad VCF

Uno de los puntos donde más se ha detenido el abogado del Valencia ha sido en la legitimidad o no de Libertad VCF como asociación y por ende del juicio que ha tenido lugar. Al no considerar a Libertad VCF como demandante legítimo porque "no acumula el 1% de las acciones para demandar". De hecho, el abogado del club señala que en total los directivos de la asociación únicamente tienen 23 acciones