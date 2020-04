"Implícate, no te calles", nueva campaña del Ayuntamiento contra la violencia de género

La campaña busca sensibilizar a toda la población sobre una cuestión que preocupa y para la que "hace falta más implicación por parte de la sociedad en general", según ha explicado la concejala de Igualdad, Lucía Beamud. Se trata de no cargar toda la responsabilidad de la denuncia sobre la persona maltratada. Por este motivo, el concepto más importante que destaca esta campaña es la empatía. Además, "hemos buscado un concepto potente que destaca la línea de la anterior campaña 'Fuera de lugar'", ha explicado la concejala.

"En este sentido, hemos buscado transformar la implicación de la sociedad frente al Covid-19 en implicación contra la violencia de género durante la cuarentena por el coronavirus con una serie de frases que implican a todos y todas", ha detallado Beamud

Así, la campaña advierte que "mientras las estadísticas del virus Covid-19, que nos ha paralizado en todos los sentidos, son nuestra máxima preocupación, hay otro problema que se extiende imparable y debemos frenar". De este modo la campaña continúa diciendo "frente a la violencia de género: No seas cómplice, no te laves las manos. No te calles. Acorta la distancia con las víctimas y ayudales. Ante cualquier comportamiento sospechoso, eres la voz de quien no puede hablar. Frente a la violencia de género, Implícate".

La gráfica de la campaña utiliza colores potentes y una tipografía con un marcado peso visual que aporta fuerza y contundencia al mensaje. Además, las formas gráficas refuerzan y dan movimiento al mensaje. "Se trata de captar la atención e implicar a toda la ciudadanía en un problema tan importante como la violencia machista", ha explicado Beamud.

La campaña cuenta también con una pieza audiovisual que incluye una voz femenina con un tono neutro y una música de ambiente hip-hop. El aspecto visual estará conformado por imágenes de la ciudad vacía, con elementos urbanos publicitarios sobre los que aparecen los mensajes de forma animada para aportarle sensación de realidad. La campaña, realizada por Democracia Estudio, tendrá espacio en diferentes medios y formatos, como la radio, la prensa escrita y digital, la televisión o las redes sociales y webs municipales.

"Las relaciones entre hombres y mujeres deben ser igualitarias, y desde el Ayuntamiento de València trabajamos, codo a codo con toda la sociedad, en erradicar la violencia machista, porque no podemos tolerar situaciones violentas debido a la desigualdad de género. Por ello, hay en primer lugar que atender a las víctimas, y tratar de erradicar cualquier tipo de violencia machista implicando a toda la sociedad en la denuncia. Además, en una situación de confinamiento como la que vivimos, esta campaña es verdaderamente importante para luchar contra el riesgo de que estos casos queden aún más invisibilizados", ha explicado la concejala Beamud.