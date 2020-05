El PP exige al ministerio que cumpla los plazos de finalización del estudio del túnel pasante

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha urgido al ministerio de Transportes y Movilidad a que “reactive cuanto antes los estudios técnicos del túnel pasante de València y desbloquee la finalización de una infraestructura que será esencial para la reconstrucción de la economía y el empleo de la ciudad”. Catalá ha considerado “muy preocupantes” algunas informaciones que apuntan a la paralización de los estudios sobre el túnel pasante, que cruzará la ciudad, por el que se derivará el tráfico ferroviario de pasajeros y que posibilitará que se acabe el 60% de del parque Central.

De esta manera, la concejala del PP ha destacado que con la crisis sanitaria actual y el estado de alarma, “es momento de inversiones productivas como la del túnel pasante, y no de inversiones provisionales e improductivas como las de las plaza del Ayuntamiento”. La portavoz muncipal de los populares ha destacado, además, que “nuevamente los valencianos y los vecinos de los barrios afectados, principalmente Ruzafa y Malilla, no pueden ver enterradas sus aspiraciones de eliminación de barreras y la construcción de equipamientos públicos y de un jardín que se convertiría en un gran pulmón verde para la ciudad”. Por todo ello, ha pedido al alcalde Ribó y a sus socios de gobierno del PSPV que exijan al Gobierno central que el túnel pasante no sufra más retrasos.