Diego López: "Meternos en Europa será un premio a todo el trabajo de la temporada"

Diego López ha comparecido en la rueda de prensa previa al choque frente al FC Barcelona de este próximo lunes en la que ha analizado las posibilidades europeas del Valencia CF y los éxitos de conseguir "meternos en Europa ya que será un premio a todo el trabajo de la temporada".

Aunque reconoce que el técnico trata de convencerles de que no se precipiten: "Nos pide que tengamos la cabeza fría y que no es algo con lo que nos tengamos que obsesionar".

El delantero asturiano asegura que la comida del pasado miércoles se celebró por "las renovaciones de Jaume, Mosquera y la mía". Insiste en que "no se habló nada de Europa pero el vestuario está bastante tranquilo y no tiene ningún tipo de presión".

Otra de las cuestiones de importancia que ha valorado Diego López es el excepcional trabajo de Rubén Baraja "el trabajo que se ha estado haciendo todo este año y en el final del pasado es digno de valorar".

Sobre los Juegos Olímpicos, el extremo del Valencia CF insiste que "estar en la lista o no es algo que me tengo que ir ganando estos partidos".

Su pasado en el FC Barcelona

También ha hablado sobre su experiencia en el conjunto blaugrana ya que coincidirá con algunos excompañeros pero no se lamenta por no haber triunfado allí: "Me ha venido bien y gracias a eso estoy cumpliendo un sueño. Las cosas pasan por algo y estoy muy feliz de estar aquí la verdad".

Diego López: "El único recuerdo que tengo es la final de Copa que ganó el Valencia CF"

Finalmente, ha asegurado que coincidió con canteranos del Barça como Fermín o Gavi pero tiene un gran recuerdo de Lamine Yamal: "Lo conocía cuando estaba allí, él era más pequeño, pero se veía que iba a ser un gran jugador", concluye Diego López.