Alex Mumbrú: "No debemos ser dramáticos, sabemos de la dificultad"

Dos derrotas duras las cosechadas por el Valencia Basket en Euroliga ante la Virtus (89-59) y en ACB ante CB Canarias (94-78) son el escenario previo que se encuentra el Valencia Basket antes del partido este martes ante el Real Madrid en competición europea. En la previa de este encuentro ha comparecido el técnico Alex Mumbrú que debe revertir la situación sin que se alargue este mal momento.

No dramatizar

“Hay picos de sierra con la Euroliga y tenemos que intentar que no se alarguen en el tiempo, lo primero es no ser dramáticos. Sabemos de la dificultad, no ha sido la mejor manera de perder por la actitud y la diferencia, pero no hay que ser dramáticos. Intentaremos recuperarnos y volver. No es una carrera a corto plazo. Sabemos de la dificultad de la Euroliga".

“Nos gustaría llegar con mejora sensaciones que las que hemos tenido. Fue una semana complicada aunque no son excusas, con lesiones y algunas bajas. Nos condicionó pero no excusa la actitud del inicio contra el Virtus que luego tuvo continuidad ante el Tenerife”.

Defender mejor

"Tenemos que mejorar la solidez defensiva, es una de las normas para poder competir. Nos gustaría que no dependería del ataque pero a casi todos los equipos les pasa. Hemos de intentar que sea al revés, que una consecuencia de defender bien sea atacar bien”, explicó. “En los momentos en los que no tenemos una referencia clara hemos de ser mucho más sólidos en defensa”.

El rival

“El Real Madrid es un rival que está jugando bien, que en esta jornada de la ACB ha demostrado que está a alto nivel, tiene una plantilla larga y seguro que viene con la mejor plantilla posible”.



“Nosotros debemos intentar recuperarnos físicamente porque hemos de estar mejor, más físicos y estar mejor en los contactos”, apuntó el técnico, "debemos afrontar los tres encuentros que disputarán esta semana como un bloque sino de uno en uno y empezar “por el primero”.